Yolanda Oreamuno ‘rompió con el realismo social de su época’

Escuchar Nota

“Hay varios factores que hacen que se vuelva un rescate imprescindible para la escena literaria actual. Es un rescate porque en su momento debió haber sido mucho más leída de lo que fue, hubo contexto que no dejó que eso sucediera. Principalmente, la novela de Yolanda Oreamuno anticipa gran parte de lo que va a marcar de manera contundente la tradición literaria latinoamericana: una de esas cosas es el estilo en el que está escrito la novela, la forma es ya una recuperación, una influencia directa de los autores americanos que más tarde va a tener el realismo mágico, el boom latinoamericano, sobre todo de autores como William Faulkner.

“Oreamuno ya tenía ese estilo y esas referencias y creó una novela totalmente distinta a lo que se hacía; es decir, rompe la tradición literaria y este libro podría muy bien haber anunciado el boom que venía, pero no se conoció en su momento, por muchas cosas, entre otras por su propia forma de ser, por ser mujer, estar exiliada de un país donde no la reconocían por lo que debían hacerlo.”

La escritora costarricense Yolanda Oreamuno rompió con la tradición literaria de la primera mitad del siglo XX; sin embargo, es de las autoras menos leídas. Ahora, lapublica su novela La ruta de su evasión, en la colección Vindictas, y abre el mundo imaginario de esta escritora que falleció a los 40 años en la Ciudad de México en 1956.La encargada del prólogo es la periodista y escritora ecuatoriana Natalia García Freire, quien charla conrespecto de la obra de Oreamuno (San José, Costa Rica, 1916) y en particular de la novela referida.Para hablar de ella se referían a su belleza y rebeldía, “: en (naciones de) Latinoamérica, como Ecuador y Colombia, existía mucho la literatura costumbrista, el folclor que viene de una literatura indigenista, perose sale de todo eso; sabe que está arriesgándose para escribir una novela totalmente diferente y aún así lo hace, y escribe con un estilo renovador”.El tema también es diferente: la familia. “Ya no es la sociedad, es algo mucho más pequeño, es este núcleo familiar que va a contar una historia universal, se adelanta, y el libro dialoga muy bien con lo que se está haciendo, porque hoy la familia vuelve a estar en el panorama.”.Una de las cosas más grandes e intensas que grita esta novela “es cómo la violencia no es algo que esté encima de una sociedad y que tampoco es algo que sea sólo parte de grandes bandas o de grandes crímenes. La violencia está implantada en ese mínimo núcleo familiar donde la sociedad se ha ido replicando hasta la mínima copia”.