Yosstop dio la cara tras escándalo por pelea en un yate

Un enfrentamiento que fue grabado y compartido en Instagram convirtió a la youtuber Yoss Hoffman en la protagonista de un escándalo por el que cerró su cuenta de Twitter, pues en la red social le llovieron críticas, burlas y apodos."#Ladynaca", "#LadySabritones" y "#LadyLancha" fueron algunos de los motes que los usuarios de las redes utilizaron para criticar lo que la influencer hizo junto a sus amigos en la Riviera Maya.Y es que la conocida como YosStop publicó en sus redes sociales una supuesta agresión que recibieron ella y sus amigos en un yate en Marina Bay en Cancún, con la intención de denunciar y viralizar la situación. Sin embargo, la acción resultó contraproducente.Aunque la versión de la influencer es que fue la víctima de las agresiones, videos que ella misma subió la convirtieron también en parte del problema, pues cuando estaban a bordo de la nave, el grupo de amigos le canta la canción "Puto" de Molotov al capitán del barco. Acto que después él les reclama.Es por eso que las críticas no cedieron contra Yoss Hoffman, quien no se cansaba de decir que el presunto agresor era un "naco" sin educación.Después de horas de controversia, la youtuber publicó un video para aclarar la situación y relatar su versión de los hechos. Comenzó explicando que una agencia les dio hospedaje, fiestas, comidas y un viaje en yate a Isla Mujeres de 10:00 horas a 14:30 horas del domingo 28 de julio.Ya en la embarcación, de la que algunos internautas se burlan al decir que solo era una lancha y no un yate como YosStop presumió, se enfrentaron con la mala actitud del capitán."A él no le habían dicho que nos llevarían a Isla Mujeres, y ya desde ahí empezó la hostilidad de ese señor. Yo trato de no meterme en más broncas cuando la gente se pone en esa posición", relató..Esperaron más de 1 hora sin que el yate avanzara, mientras el Capitán se negaba a llevarlos a algún lugar."El Capitán no quería moverse hasta que le dieran la indicación, pero estábamos en medio del mar. Tiempo después le dieron la indicación y nos llevó a Isla Mujeres".Una hora después, y faltando una más para el fin del tour, mientras el grupo de amigos de la youtuber seguían disfrutando del lugar, el Capitán les gritó para que abordaran el yate, o de lo contrario lo dejaría ahí.En medio de los gritos del Capitán, la influencer relató que le pidió que le hablara al dueño de la embarcación para tratar de solucionar el conflicto. Al final decidieron regresar como decía el Capitán, a quien describe como "un señor con mucho enojo en su interior".En la ruta de regreso, aseguró que el Capitán comenzó a acelerar, y fue ahí donde junto a sus amigos comenzaron a cantar canciones de Molotov."Fue cuando empezamos a hacer stories cantando esas canciones, las cuales sí, es algo inmaduro, estúpido, yo creo que fue nuestro peor error haberlo a hecho. Y sí, se la estábamos dedicando al señor. Pero al final de cuentas nunca agredimos al señor físicamente, no nos queríamos meter con él", dijo la influencer."Cuando llegamos al muelle se puso fea la cosa. Nos estaba esperando el dueño, pero es de esos señores que no te dejan hablar. Mis amigos se empezaron a desesperar, y fue así de 'déjanos hablar, nosotros somos el cliente'. Esa era la única bronca".Pero el señor empezó a ponerse al tú por tú con mis amigos. Él sacó un celular y empezó a decir que nos iba a boletinar en el periódico, fue algo que me dio risa porque dijo que subimos las stories cantándole “puto”, pero no pasaba nada. El señor nos empezó a amenazar y eso fue lo que empezó a arder a todos.Relató: "El capitán llegó y me empezó a tocar bien culero, me empezó a empujar, y cuando volteo ya tenía el puño al nivel de la cara. Di pasos, me empecé a ir pero en ese preciso momento, Susy, la novia de mi novio Fer, intentó grabar cómo me estaba agrediendo, pero este wey le dio un madrazo a Susy, salió volando el celular y ahí fue donde se prendieron las cosas"."Fue una situación donde todos nos equivocamos. Lo que sí estoy segura es que solo se grabó un pedazo de lo que verdaderamente fue. De hecho, en el video que subí se ve que yo solo decía '¡vámonos!'"."Antes de juzgar, imagínense, que fuera su novia, su mamá, su hermana, a la que llega un señor y le pega. Creo que es algo donde pone las emociones a flor de piel y calienta a la gente. Cuando la gente está caliente hace estupideces".La influencer reflexionó: "Creo que escaló este problema, se hizo más grande de lo que se tenía que hacer. Ustedes pueden pensar, juzgar, opinar lo que quieran; al final a mí me queda muy claro hasta donde llegó nuestra responsabilidad y cada quien tiene que asumir las consecuencias".