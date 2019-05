YouKnowMe: Famosas cuentan sus historias de aborto

1 in 4 women have had an abortion. Many people think they don't know someone who has, but #youknowme. So let's do this: if you are also the 1 in 4, let's share it and start to end the shame. Use #youknowme and share your truth. — Busy Philipps (@BusyPhilipps) 15 de mayo de 2019

I had an abortion in February due to major fetal abnormalities. I only tell the reason because barely any medical professionals used the term abortion to my face. “Termination.” “Procedure.” “D&C.” I asked the doc who did it how I could help and she said “use the word abortion.” — Alison Bennett (@bennettleigh) 16 de mayo de 2019

Not your body. Not your choice. No justification needed. No man should be making such a fundamental decision on a womans body. How is it that abortion gets banned before guns? Our rights need to be heard. And we have a right to be outraged. In solidarity with my sisters. pic.twitter.com/zd02EVmCNx — DUA LIPA (@DUALIPA) 16 de mayo de 2019

Una nueva oleada a favor de del aborto viene cobrando fuerza desde Estados Unidos, tras la aprobación de una ley en contra de la interrupción legal del embarazo en Alabama, donde solo se permitirá si la vida de la madre corre riesgo.La conductora de televisión Busy Philipps señaló que en Estados Unidos “1 de cada 4 mujeres se han practicado un aborto”, pero el hecho de que ellas no hablen públicamente de ello no significa que no ejerzan el derecho a decidir sobre su cuerpo. En ese sentido, reconoció que muchas personas aseguran no conocer a alguien que haya interrumpido un embarazo, pero la realidad es que sí las conocen aunque no lo sepan. De ahí nace el hashtag #YouKnowMe (tú me conoces).La también actriz de la serie "Dawson’s Creek" pidió a sus seguidoras en Twitter alzar la mano si han sido una de las que han ejercido su derecho y compartir la publicación para “terminar con el estigma” y decir la verdad. Al momento, el post suma más de 54 mil me gusta, 10 mil 828 retuits y 2 mil 600 respuestas.Entre las famosas que se han sumado a la iniciativa de Busy Philipps destaca la escritora y productora Alison Bennett."Aborté cuando tenía 15 años": Busy PhilippsEl 7 de mayo la actriz en su programa "Busy Tonight", emitido por el canal E!, reveló que a los 15 años tuvo un aborto para dar cara a las frías estadísticas: una de cada cuatro mujeres recurren a este procedimiento antes de cumplir los 25 años.“Ninguna ley que criminalice el aborto va a detener a las mujeres de tomar esta increíblemente personal decisión, pero pondrá a más mujeres en riesgo”Reconoció una genuina preocupación por las niñas y adolescentes de los Estados Unidos y reiteró que sólo “las mujeres y sus doctores están en la mejor posición para decidir sobre lo mejor para ellas, nadie más”.“Todas las mujeres necesitan compasión y cuidado, no juicios o interferencias sobre sus cuerpos""Que se joda el patriarcado": Dua LipaLa cantante Dua Lipa también se pronunció sobre el tema en su cuenta de Twitter, desde la que envió un duro mensaje a favor del aborto: “ningún hombre debería estar tomando una decisión tan fundamental sobre el cuerpo de una mujer”.“¿Cómo es que el aborto fue prohibido antes que las armas? Nuestros derechos necesian ser escuchados y tenemos todo el derecho de estar indignadas”Dua también recalcó que en el caso del aborto si quien opina no lo hace sobre su propio, la decisión no está en sus manos, por lo que reiteró su solidaridad con “sus hermanas” y mandó a “que se joda el patriarcado”.