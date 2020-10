YouTube actualiza su reproductor y éstas son las nuevas funciones que tiene

Escuchar Nota

Ciudad de México.- YouTube anunció cambios en la forma en la que vemos nuestros contenido favoritos en su plataforma, con el objetivo de que más fácil a su comunidad de más de 2 mil millones de usuarios interactuar con ellos o cambiar algún tipo de configuración a su gusto.



Se trata de cinco nuevas actualizaciones que la compañía añadió y que están disponibles a partir de hoy, lunes 26 de noviembre. Bastan con ir a la aplicación en tu teléfono móvil y reproducir un video para experimentar los cambios.



Cuáles son las novedades en YouTube



Capítulos de video: ¿Hay una parte específica que te interesa ver del video? Ahora podrás "brincar" rápidamente. La implementación de esta función hace, de manera visual, la división de los capítulos, y al navegar sobre ellos, te darás cuenta de que al pasar sobre la línea no solo muestra el minuto y segundo, sino el nombre del capítulo del video y una visualización previa.



Puedes ver este video, donde ya está claramente implementada la medida.







Cambio en el orden de las opciones: El cambio sustancial es el del botón de subtítulos, pues fue movido a la parte superior de la pantalla y ahí estará de forma permanente. La otra modificación es el botón de reproducción automática, pues, según la empresa, es "más fácil encenderlo o apagarlo mientras miras". Algunos otros elementos cambiaron su apariencia o cambiaron su ubicación.



Pantalla completa: Basándose en el comando de presionar dos veces hacia enfrente o hacia atrás para adelantas o atrasar el video 10 segundos, llegó una nueva modificación. Ahora bastará con deslizar hacia arriba para entrar en modo de pantalla completa, y para salir de este modo, basta con deslizar hacia abajo la pantalla.



Acciones sugeridas: Éste es un plan a largo plaza y pretende que el usuario tenga una mejor experiencia. La primera implementada es la sugerencia de ver el video en modo de realidad virtual, y es que Youtube te pedirá que actives el modo o gires la pantalla para que disfrutes aún mejor tu video.



Recordatorios para ir a dormir: Como parte del "bienestar digital" que buscan implementar, podrás establecer recordatorios en momentos específicos para detener la reproducción de videos e ir a la cama.



Dónde se implementaron los cambios



Si tienes un dispositivo Android o iOS no hay problema, pues las actualizaciones se aplicaron por igual y ya están disponibles con el simple hecho de poner a reproducir algo.



Estas acciones no se implementaron completamente en la versión de escritorio, la que visualizamos en las PC en exploradores como Google Chrome o Microsoft Edge. Sin embargo, mencionaron que acciones como el cambio del botón de reproducción automática serán probadas en estas versiones.​



Con información de Milenio.