YouTube: Los 10 videos más vistos en México durante el 2020

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Este 2020 representó retos para todos, obligándonos a permanecer en casa y lejos de nuestros familiares y amigos, siendo las pantallas de nuestros dispositivos una ventana al exterior. El aumento en el consumo de videos dentro de YouTube también trajo consigo la llegada de nuevo contenido a la plataforma, incrementando las horas de video incorporadas a YouTube en un 130%. Es por eso que llegó el momento de conocer y celebrar los videos más populares en México, aquellos que nos mantuvieron entretenidos durante el distanciamiento social y que hicieron más ameno el pasar de los meses.



Esta lista de fin de año refleja lo que los espectadores disfrutaron a lo largo del 2020, desde el primer cumpleaños de Kima, la hija de Kimberly Loaiza; una famosa canción de anime, la final de un torneo de videojuegos, hasta el crossover entre El Escorpión Dorado y Danna Paola. Todos los videos dentro del listado son un reflejo de lo diferentes que son las personas y la forma en que logran convivir dentro de un solo lugar.



Aquí los 10 videos más vistos en México durante el 2020 en YouTube:



1. PRIMERA FIESTA DE CUMPLEAÑOS DE KIMA ? Kimberly Loaiza



Kima Sofía Pantoja Loaiza, hija de la youtuber mexicana Kimberly Loaiza y del también influencer Juan de Dios Pantoja, el pasado 12 de julio de 2020 cumplió su primer año de edad, y sus padres lo celebraron con una significativa fiesta de cumpleaños que quedó para la posteridad en el siguiente video, el cual tiene más de 33 millones de reproducciones.







2. Franco Escamilla RPM (parte 10).- La fiesta de las frutas (final)



El comediante mexicano realizó su gira RPM (2018-2019), la cual llegó a Hong Kong, Sydney, Melbourne, Israel, Dubai, Japón, Argentina, entre otros países, y como parte de su éxito, este artista también cuenta con su canal de YouTube, al que sube parte de sus presentaciones, y esta que te presentamos fue la más vista.







3. DANNA PAOLA & Escorpión al volante en Los Ángeles



La cantante y actriz mexicana Danna Paola ha estado en el ojo del huracán por su trabajo en series y en TV; pero a inicios de este 2020, Danna fue invitada por el Escorpión a dar una vuelta en su coche y esto fue lo que pasó durante ese paseo:







4. Gran Final - #FreeFireLeague | Clausura 2020



El video de la ¡Gran final de la Free Fire League Clausura 2020! fue el favorito de millones de gamers en el mundo, por eso se encuentra dentro de los videos más vistos del 2020 en la plataforma de YouTube.







5. Dance Monkey - Vadhir y Aitana Derbez (Cover)



Los Derbez siguen siendo tendencia cada día, incluso la más pequeña de la familia, Aitana Derbez, quien con apenas 6 años de edad ya es toda una youtuber y este video al lado de su hermano Vadhir podemos ver y escuchar sus aptitudes artísticas.







6. PUSIMOS UNA TIENDA Y VENDIMOS TODO A $1 PESO



El canal de YouTube “Mas Skabeche” liderado por Bryan y Edddy Skabeche, es uno de los más vistos en México, de hecho, ya cuentan con 10 millones de seguidores, obteniendo el anhelado botón de diamante que les otorgó la plataforma de videos.







. MI CORAZÓN ENCANTADO - Dragon ball GT piano | Fernanfloo



Fernanfloo tocó el corazón de millones de personas al interpretar el tema de Dragon Ball "Mi corazón encantado" con su piano… Aquí el resultado:







8. Roast Yourself Casero - La Familia de Ami Cap #9



Pues no tenemos palabras para describir este video, pero sólo te diremos que lo veas bajo tu propio riesgo porque nosotros NO lo recomendamos.







9. Tengo el teléfono HUAWEI que se dobla ? ¿Vale la pena gastar TANTO? | Huawei Mate XS



Se trata de la reseña que Luisito Comunica hace sobre el smartphone Huawei Mate XS, cuya cualidad es que se dobla.







10. Aprende el Abecedario con Missa



Su mismo realizador menciona en el video que se trata de “una pendejada” pues en un minuto 34 segundos lo único que hace es “enseñar” el abecedario con algunas referencias no aptas para los niños.







Por otra parte, la música también tuvo un papel relevante a lo largo de estos meses, siendo el soundtrack de nuestro tiempo en casa. Desde J. Balvin, Camilo y Rauw Alejandro, hasta Lele Pons y Christian Nodal…



Los 10 videos musicales más vistos en YouTube por los mexicanos en 2020:



Tainy, J. Balvin - Agua (Music From "Sponge On The Run" Movie)



Yo Perreo Sola - Bad Bunny ( Video Oficial )



Maluma - Hawái (Official Video)



Safaera - Bad Bunny x Jowell & Randy x Ñengo Flow | YHLQMDLG



Camilo - Favorito (Official Video)



Si Veo a Tu Mamá - Bad Bunny ( Video Oficial )



Rauw Alejandro & Camilo - Tattoo Remix (Video Oficial)



Nio Garcia x Brray x Juanka x Anuel AA x Myke Towers - La Jeepeta Remix (Lyric Video)



Christian Nodal - Se Me Olvidó (La Canción del avión) (Video Oficial)



Lele Pons & Guaynaa - Se Te Nota (Official Music Video)







En cuanto a los creadores de contenido que explotaron al máximo su creatividad no solo para seguir en contacto con su audiencia, sino para ayudar a todas las personas durante el confinamiento por medio de videos divertidos, retos o competencias.



Los 10 creadores de YouTube más vistos del 2020 en México:



Kimberly Loaiza



Luisito Comunica



TheDonato



Mikecrack



Más SKabeche



Fede Vigevani



MissaSinfonia



AuronPlay



YOLO AVENTURAS



Antrax