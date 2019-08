YouTube transmitirá en vivo conciertos de Lollapalooza

YouTube anuncia la transmisión en vivo de Lollapalooza 2019, el icónico festival de música que se realizará del 1 al 4 de agosto en Grant Park, Chicago.Ya sea desde el canal oficial del Lollapalooza en YouTube o visitando la aplicación YouTube Music , los amantes de la música de Argentina y el mundo podrán vivir la experiencia de cerca y disfrutar del show de artistas como Twenty One Pilots, The Strokes, The Chainsmokers, Janelle Monae, Flume y más.Además de poder seguir los cuatro días de festival en vivo, los usuarios podrán descubrir material exclusivo realizado por YouTube Originals, en alianza con Lollapalooza, como momentos detrás de escena y contenido exclusivo con los artistas. Y, para seguir disfrutando del show sin importar el momento o lugar, en YouTube Music habrá listas de reproducción temáticas como The Lineup