YouTube ya no mostrará publicidad intrusiva durante los videos

Escuchar Nota

DPA | Ciudad de México.- Google anunció nuevas medidas para reducir la publicidad intrusiva durante la reproducción de videos en su navegador Chrome y en YouTube, que entrarán en vigor el 5 de agosto de 2020 y que evitan, por ejemplo, los anuncios de más de 31 segundos antes del inicio o los que interrumpen la reproducción de videos de menos de ocho minutos.



Las nuevas medidas proceden de la Coalición para Anuncios Mejores (Coalition for Better Ads), un grupo de desarrolladores que busca mejorar la experiencia de los usuarios con la publicidad al navegar en la web y al que Google se unió en 2017.



La coalición introdujo una serie de nuevas normas en sus estándares, basadas en una encuesta efectuada entre 45 mil internautas que detallaron los tipos de anuncios más intrusivos.



De esta manera, según el nuevo estándar, Chrome obligará a que los anuncios que se muestran en los videos de menos de ocho minutos y que no pueden saltarse en los primeros cinco segundos tengan una duración de no más de 31 segundos.



El navegador de Google evitará también los anuncios que interrumpan los videos durante su reproducción, al menos en los casos en que tengan menos de ocho minutos de duración, como explica la compañía estadunidense en un comunicado.



Por último, Google tomará medidas contra los anuncios en forma de imagen o texto que se muestren por encima del video y que ocupen al menos un tercio del reproductor o un 20 por ciento del contenido.



Google anunció las muevas medidas e informado a los propietarios de las páginas web para que eviten estas prácticas intrusivas, antes de comenzar a aplicarlas en Chrome, a partir del 5 de agosto. YouTube también adoptará el nuevo estándar.