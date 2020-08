Youtuber coreano prende fuego a su ropa interior tras ser retado por sus seguidores

Escuchar Nota

En un game play en vivo , realizado por Shin Tae ll, un joven coreano, se observa cómo él se lleva al extremo tras perder una partida, pues prende fuego a su ropa como parte de un reto.A lo largo de la transmisión que hizo en vivo, el joven advierte que si no queda en los primero lugares del juego "prenderá fuego a su ropa". Al finalizar la partida el chico comienza a desnudarse y prepararse para su reto, pues no cumplió su objetivo.En los minutos previos de cumplir su palabraEn el video se observa cómo tras un intento "inofensivo" rocía más combustible hasta que las llamas envuelven por completo su ropa.Después de publicado el video, el chico aseguró que tiene quemaduras de segundo grado.Esta no es la primera vez que el youtuber toma riesgos contra su vida, pues en demás videos compartidos en su canal, toma retos extremos en caso de perder la partida de momento como sentarse sobre tachuelas.