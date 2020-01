Yucatán se consolida como destino para turismo de cruceros

Yucatán.- El turismo de cruceros en Yucatán continúa con su dinámica de crecimiento significativo, pues el 2019 cerró con la llegada de 146 embarcaciones y un total de 470,418 pasajeros, cifra que representa un incremento del 6.1% con respecto a los 443,233 que arribaron en 2018, producto del fuerte impulso que el gobernador Mauricio Vila Dosal y los empresarios del sector le han dado a este segmento.



La Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) informó que tan sólo el pasado lunes 30 de diciembre arribó al puerto de Progreso el crucero “Carnival Fantasy”, con un total de 2,668 pasajeros provenientes de Mobile, Alabama, Estados Unidos, que disfrutaron de los servicios que se ofertan en el destino yucateco.



De igual forma, la dependencia detalló que el martes 31, el último día del año, se registró un doble arribo de este tipo de barcos al puerto yucateco, con el “Enchantment of the Seas” de Royal Caribbean con 2,698 pasajeros y 869 tripulantes y el crucero “Dream” de Carnival Cruises con 4,501 pasajeros y 1,330 tripulantes, ambos provenientes de Cozumel, que durante la jornada pudieron pasear por esta ciudad y disfrutar de los atractivos que aquí se ofrecen.



Asimismo, la Administración Portuaria Integral (API) de Progreso reportó que en la semana del 15 al 21 de diciembre pasado se registró un récord histórico de pasajeros que llegaron por crucero a la terminal de este puerto yucateco al contabilizar 14,282 visitantes, un crecimiento del 45% con respecto a las 9,846 personas que arribaron por esta vía en la semana del 1 al 7 del mismo mes.



Así cerró el 2019 para este segmento de la industria turística del estado, pero su dinámica de crecimiento continúa a buen ritmo, pues el pasado jueves 2 de enero llegó “Le Champlain”, de la línea naviera francesa Ponant que se distingue por contar con cruceros de lujo, con 140 pasajeros, procedente de Dos Bocas, Tabasco, y el Carnival Valor, con 3,200 pasajeros, proveniente de Cozumel.



De igual forma, hoy domingo está programada la llegada del crucero MS Europa 2, con aproximadamente 500 pasajeros, proveniente de Nuevo Orleans, Luisiana, Estados Unidos.



La Sefotur indicó que para enero de 2020 hay 24 cruceros programados en arribos, lo cual consolida al estado como un destino atractivo para turismo de cruceros, fruto de la estrategia de gestión y promoción promovida por Vila Dosal.



Sumado a ello, el gobernador ha emprendido diversas acciones para renovar la imagen y los servicios que se ofrece en este punto, como por ejemplo la inversión de alrededor de 57 millones de pesos para revitalizar el rostro de este puerto, la adquisición de camiones de recolección de basura y ofrecer atractivos espacios para la recreación de los habitantes locales y visitantes, lo que se complementa con el remozamiento de la Casa de la Cultura de este municipio y la construcción de una plaza con áreas verdes y espacios de esparcimiento.



Hay que recordar que recientemente el gobernador anunció, tras su participación en la edición 26 de la Conferencia Anual de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA, por sus siglas en inglés), que para los próximos dos años se espera la llegada de 50 cruceros pertenecientes a las compañías de lujo MSC Cruceros, Viking Cruise, Disney Cruise Line y Silversea.



En este sentido, se espera que MSC Cruceros tenga un aumento del 10% en el arribo de pasajeros durante el periodo 2020 – 2021.



La línea naviera programó 41 arribos de su crucero Armonia al Puerto de Progreso para la temporada 2020-2021, operaciones que comenzarán en noviembre del próximo año. La embarcación que cuenta con una capacidad de 2,340 pasajeros y 721 tripulantes, sólo en ese periodo traerá con sigo 30,000 tripulantes y 96,000 cruceristas.



De igual forma, para enero del 2020, se espera el segundo arribo del crucero Viking Sky de la naviera Viking Cruise, el cual llegó por primera vez en 2017 y en esta ocasión se prevé que vuelva con 930 pasajeros y 465 tripulantes; a lo que se le suma el crucero Costa Luminosa de la empresa italiana Costa Cruceros, que traerá 2,712 pasajeros y 1,050 tripulantes.



Aunado a lo anterior, en febrero de ese mismo año, se espera la llegada de la embarcación Silver Shadow de la naviera de lujo británica-estadounidense Silversea, que vendrá con 466 visitantes y 295 tripulantes.



Mientras que, en enero de 2021, se tiene confirmado un arribo piloto de la naviera estadounidense Disney Cruise Line, que va a traer su barco Disney Wonder, trasladando a 2,456 pasajeros y a una tripulación de 947 personas.



Con información de Excélsior