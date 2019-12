Yuri probará suerte en el ‘stand up’; dice tener ‘chispa’

Ciudad de México.- La cantante veracruzana Yuri planea incursionar en la comedia, a través del género "stand up", para aprovechar su vena cómica que explota durante sus conciertos, en los que hace reír al público entre canción y canción.



Recientemente dijo a los medios que le encantaría hacer comedia, porque cree que tiene chispa para ello. “Lo veo cuando la gente en mis shows les cuento una historia en dos o cuatro minutos y están muertos de la risa... Digo 'oye, estoy perdiendo mi tiempo".



La intérprete de La maldita primavera aseguró que se está preparando para hacer un show standupero. “Una persona me está ayudando. Yo sé hasta dónde puedo llegar".



Yuri está segura que tiene el don de hacer reír, ya que en sus conciertos bromea siempre. Y hablar y hablar es una de sus virtudes, dijo.



En la gira Juntitas Tour, junto a Pandora, recurre al humor constantemente. De hecho, “el show dura dos horas, pero dicen que cuando yo hablo, dura dos horas y media. El año que viene me voy a meter de standupera. Ya tengo unos conectes para que me enseñen", refirió.



También comentó que entre sus planes para el próximo año está iniciar su etapa como promotora de las nuevas generaciones. Dice que después de La Voz, "reality" en el que participó como "coach", “yo quería contratar a todos; en su momento ya sabrán por qué, pronto voy a lanzar una nueva figura, que creo que puede ser una estrella de México”.



Con información de Excélsior