Yuriria Sierra da positivo a Covid-19

Escuchar Nota

“Estamos en el momento de mayores contagios. Recuerden las medidas de sanidad y sana distancia”



Hoy me tocó a mí. Resulté positiva a #Covid19.

Una más de los miles de mexicanos en esta misma situación.

Estoy bien, sólo me ausentaré los días necesarios a @ImagenTVMex e @Imagen_Mx.

Estamos en el momento de mayores contagios. Recuerden las medidas de sanidad y sana distancia. — Yuriria Sierra (@YuririaSierra) June 9, 2020

, periodista y conductora de Imágen Televisión e Imágen Radio,. La famosa dio a conocer que se encuentra bien y fuera de peligro, pero que por esta razón no asistirá a su lugar de trabajo; al menos hasta haberse recuperado.De esta forma, la periodista mexicana se sumó a la gran lista de casos confirmados de. Ella compartió esta noticia en redes sociales, pues intenta concientizar a sus miles de seguidores en acatar las normas sanitarias y a no bajar la guardia. Sus palabras señalaron que “es una más de los miles de mexicanos” que se encuentran en esta situación.Al momento de publicar esta nota, la publicación de, ya superó los 990 retweets, los 6,4 mil me gusta y más de 1,4 mil comentarios por parte de sus seguidores; quienes no olvidaron desearle una pronta recuperación. Según informó El Heraldo de México, lo que más pidió la periodista fue que se recuerden las normas de sanidad.Fue en el año de 2016, cuando Imágen Televisión le otorgó un espacio completo a la periodista mexicana, donde “Noticias con Yuriria Sierra” se conviritó en un programa para dar a conocer la información más importante a nivel nacional; esto de lunes a viernes por las tardes. ¿Conoces su trayectoria en la televisión?Hay que recordar que antes de dar positivo a caso dedestacó por criticar las medidas de contingencia que compartió el; por este motivo se le apodó en redes sociales como #LadyBabosa. Pero la intención de la periodista, al parecer siempre fue que se incrementaran las medidas de prevención.En su defensa, ella no cedió el lugar a las acusaciones y destacó que se le incluyó en una posible estrategia para desprestigiarla. Mientras tanto, ya son muchas las celebridades del mundo, las que se unen para compartir su experiencia padeciendoy con ello buscar hacer creer a la población de la realidad de esta enfermedad.Parte de los logros de esta famosa mexicana, es que es considerada una de las mujeres más destacadas del periodismo y la revista Forbes dio a conocer su prestigio tras recibir laInformación por La verdad