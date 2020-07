Yuya confiesa en su canal de Youtube que no utiliza calzón

Escuchar Nota

“La verdad es que es una delicia, es un placer, un manjar andar con el merequetengue al aire libre...bueno tampoco al aire libre, no es que ande encuerada”, dijo.



.-, incluso ha sido catalogada como una de las mujeres empresarias con más dinero en el país, sin embargo, aunque pudiera parecer una mujer muy "fresa", la realidad es que ha mostrado su humildad.En un reciente video que compartió en su cuenta de Youtube,, manteniendo el anonimato entre quienes mandaron sus confesiones.Una de las confesiones de sus fans es que durante la cuarentena, por lo que, al menos ha preferido no hacerlo durante la cuarentena.Pero no es que la famosa vaya a desnuda como aseguran sus fans, sino queLa famosa ha encontrado en las plantas su manera de calmar la ansiedad ante la incertidumbre de la pandemia por Coronavirus, por lo que ha recomendado a sus fans concentrar su energía en un hobbie o pasatiempo, a fin de liberar el estrés que causa este encierro, en el que además ha sido atacada y amenazada en varias ocasiones.Además dijo que, pues cree que en su ritmo de vida anterior le ha dedicado mucho tiempo a su trabajo, por lo que Yuya ha aprendido en esta cuarentena tiene que buscar un equilibrio, por lo que considera que ya no es la misma persona antes de la cuarentena.