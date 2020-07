Yuya revela que prefiere no usar ropa interior

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Una chica que se ha sabido mantener en redes sociales es Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya, la famosa influencer y empresaria mexicana.



La bella chica compartió un video titulado “¡Nuestros secretos de la cuarentena!” en la plataforma de YouTube donde hizo algunas confesiones propias y también de sus seguidores.



Algunos comentaron que en esta cuarentena se han escapado a la casa de su ex, otros se volvieron amigos de sus exparejas, otros quisieron enmendar viejos errores: pero lo que hizo Yuya vaya que causó revuelo.



Una de sus seguidoras comentó que en estos días de encierro y distancia social prefiere no usar ropa interior, específicamente “calzones”; a lo que la influencer dio una respuesta inesperada.



Ella tampoco usa calzones en la cuarenta, o esto fue lo que contó en su videoblog

“Mientras he estado en casa no uso calzón, siento más libre el asunto”, compartió una de las seguidoras de Castrejón.



Yuya dijo que ella también formaba parte del “equipo” porque a partir de que comenzó la pandemia y la cuarentena, ella también dejó de usar ropa interior.



“Yo tenía que usar calzonsazo. Ahora soy de tu team, me uno. La verdad es una delicia, es un placer, es un manjar andar con el merequetengue al aire libre”, reveló







Con información de Grupo Fórmula.