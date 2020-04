Zac Efron indigna a sus fans al no cantar en reencuentro de High School Musical

Escuchar Nota

"Quería encontrar algo en lo que pudiera participar y fue increíble recibir la llamada de ABC para ser parte del especial de las canciones de Disney", expresó el director.



Yo a las 3 am recordando que Zac Efron no cantó en la reunión con los de HSM pic.twitter.com/6tgY2mTAbM — Part Of Your World (@PartOfYouWorld1) April 17, 2020

Zac Efron es la niña pedorra que odia a su promoción por eso nunca asiste a nada que organiza su colegio ni su promo.



Yo también soy Zac Efron. — Ariana Bolo Arce (@ArianaBoloArce) April 17, 2020

“Zac Efron solo ha salido en el especial para presentar a los demás” pic.twitter.com/1sNSToZ2NU — Andrea IS SEEING HARRY (@_anddreaa_) April 17, 2020

Disney viendo que todos creímos que Zac Efron cantaría pic.twitter.com/vtAzezxMgh — (@callmegxbs_) April 17, 2020

Doce años después,, "We're all in this Together".Una reunión que se ha producido gracias a la iniciativa de la cadena privada norteamericana ABC que propuso elpara animar a las familias a cantar las canciones más aclamadas de las cintas de Disney.El director de las películas de High School Musical, Kenny Ortega, explicó a Deadline quey que esta oportunidad de ABC les vino genial.Aún así,s. Muchos se han sentido engañados al ver que Zac Efron no ha participado cantando en esta reunión sino que simplemente era el encargado de presentar al resto de sus compañeros.y las bromas sobre la ausencia de Efron en este reencuentro