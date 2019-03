Zac Efron será Fred en nueva cinta de Scooby Doo

Luego de 15 años de su final, Warner Bros anunció el mes pasado el regreso de "Scooby Doo" con una película que llevará por título "Scoob" y que se estrenará en mayo del año 2020.Según reveló el portal especializado Deadline, al reparto de voces a Zac Efron y Amanda Seyfried para que interpreten a Fred Jones y Daphne Blake, respectivamente.Estos actores se sumarán a Gina Rodríguez, quien hará la voz de Vilma; Will Forte, quien será Shaggy; y Frank Welker, que nuevamente dará vida a Scooby, repitiendo el papel que ha mantenido desde la serie de los años 70.La nueva película de "Scooby Doo" estará dirigida por Tony Cervone, recordado por "Las nuevas aventuras de Tom y Jerry", y marcará el regreso de la franquicia a los cines tras las versiones live action de 2002 y 2004, las cuales estuvieron protagonizadas por Sarah Michelle Gellar, Linda Cardellini, Freddie Prinze Jr. y Matthew Lillard.En esta nueva entrega, Scooby Doo y los miembros de la Máquina del misterio no solo intentarán resolver un hecho que parece sobrenatural –y al final no lo es-, sino que vivirán nuevas aventuras que pondrán a prueba su fortaleza y amistad.