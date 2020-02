Zachary Levi y Cole Sprouse, juntos en comedia musical

Escuchar Nota

El actor y cantante estadounidense, bajo la dirección de Steve Pink.De acuerdo con “Variety”,dirigida por Sprouse. Cuando las cosas mejoran para la agrupación, el personaje que interpreta Levi queda expuesto.Los, quienes han estado a cargo de espectáculos como "Wonder", "Beauty and the beast" y "The Muppets". En el caso de Pink, ha dirigido las dos películas de “Hot tub time machine" (Un loco viaje al pasado), y escribió los guiones para "Alta fidelidad" y "Grosse Pointe Blank"."Undercover”, escrita por Amy Talkington y supervisada por Jonathan Igla, Diablo Cody, Chris Hazzard y Michael Fontana, es una película que une al público con la forma en la que el elenco interpreta canciones familiares. “No solo es divertido y encantador, sino que va a ser genial ver a personalidades como Zachary y Cole poseer sus interpretaciones de tantos clásicos”, dijo el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Nathan Kahane. La producción comenzará en abril y será supervisada por Meredith Wieck y Aaron Edmonds.Zachary, por su participación en "She loves me" (2016). Trabajó junto a Mandy Moore en el musical animado de Disney, "Tangled". La película "I see the light", interpretada por Levi y Moore, fue postulada a un Oscar y un Globo de Oro a Mejor Canción Original.