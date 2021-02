Zack Snyder revela su versión de Justice League en esperado trailer

Escuchar Nota

“Será algo enteramente nuevo y, especialmente para quienes vieron la cinta lanzada (en 2017), una experiencia diferente”, indicó Zack Snyder en entrevista con The Hollywood Reporter en 2020. Por aquel entonces, el cineasta dijo no haber visto la película que Whedon terminó.

Tras una extensa campaña por parte de los fans, Warner Bros. dio luz verde a “”, versión extendida de la película que juntó a Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash y que el cineasta original no pudo concluir por una tragedia familiar. La cinta, popularmente conocida como el “Snyder Cut”, ya tiene su, difundido este domingo 14 de febrero.Con imágenes nunca antes vistas, la película muestra a los héroes interpretados porenfrentar a las fuerzas de Darkseid; villano que no apareció en la versión para cines de “Justice League”.Como se sabe, “Justice League” (2017) fue empezada por Zack Snyder, pero terminada por, director de “Avengers” (2012); el cual grabó escenas nuevas y cambió la historia. En esencia, fue una película distinta a la que el cineasta encargado de “Man of Steel” (2013) y “Batman v. Superman” (2016) tenía en mente.El trailer del “t” se revela en marco de las acusaciones de abuso de autoridad contraen el set de “Buffy The Vampire Slayer”, serie de televisión que le dio fama. También ocurren meses después de que el actor Ray Fisher indicara que Whedon lo había maltratado en el set de la película de superhéroes.“Zack Snyder’s Justice League” llegará el, disponible solo en Estados Unidos.