Zack Snyder sorprende con video de Superman portando su traje negro

Así fue como Zack Snyder anunciaba oficialmente que el corte de Justice League de su director se lanzará exclusivamente en HBO Max en 2021. Felicitaciones a nosotros los fanáticos, al elenco y al equipo que hicieron que esto sucediera. #ReleaseTheSnyderCut pic.twitter.com/YIWchbimbq — DC - Latinoamerica (@DCComicsLatinA1) May 20, 2020

"Al estudio no pensó que era buena idea mostrar el traje negro de Superman, así que rodé (la escena) de una forma en la que sabría que podría modificarse", dijo Zack Snyder.



.-, pero la audiencia no quedó del todo satisfecha con la versión de Joss Whedon (The Avengers), esto teniendo en cuenta que únicamente finalizó la película, pues en un inicio el proyecto cinematográfico estuvo en manos del director Zack Snyder, quien lo abandonó debido a la muerte de su hija Autumn, de 20 años.Tras los comentarios de los fans y la creación de un movimiento en Twitter llamadoel cineastaFinalmente, tras meses de espera,Sin duda, se trata de uno de los momentos más esperados por los fans de, pues anteriormente se había comentado que no mostrar a Superman usando el traje negro tras su resurrección en Justice League había sido un grave error.Sin embargo, tal parece que la película con el corte final deCabe mencionar queEl también director decompartió el adelanto en uno de los paneles de laque se lleva a cabo de manera virtual debido a laInformación por Milenio