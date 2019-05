Zague fue captado con una bella joven con quien tuvo una cita

Aún no ha transcurrido un año del escándalo que salió a la luz sobre el ex futbolista y que llevó a su entonces pareja, la periodista Paola Rojas, a terminar la relación que mantenía con el brasileño, y ahora Zague fue visto con una joven con quien tuvo una cita y quien podría ser su nueva pareja.Según testigos que se encontraban en el lugar, ambos cenaron en un restaurante ubicado dentro de una plaza comercial del sur de la Ciudad de México. El establecimiento fue cubierto para que la gente no se percatara de la presencia del ex futbolista y su acompañante, más tarde caminaron por el centro comercial hasta que se retiraron.Al comentarista deportivo no se le había visto públicamente con otras mujeres desde que terminó su relación con Paola Rojas, esta es la primera ocasión que es captado en esta situación.Aún no se ha podido confirmar quién es y de dónde proviene la bella mujer con la que fue visto el brasileño, se desconoce si es su nueva pareja y si es su novia cuánto tiempo llevan de relación.Luis Roberto Alves entró en el ojo del huracán en junio del año pasado durante la Copa del Mundo de Rusia 2018 cuando se hizo público un video en donde aparecía él mostrando sus partes íntimas.Se dijo, pero nunca se confirmó si el video fue dedicado para una de sus ex compañeras en ESPN, la conductora Paulina García Robles. Luego de que estallara el escándalo, Paola Rojas fue objeto de burlas, críticas e insultos. El escándalo derivó en el fin de la relación entre ambos.Durante la justa mundialista, Zague se mantuvo en silencio y fue hasta su regreso a México cuando pidió disculpas públicamente a su esposa por el daño causado. Por su parte, Paola Rojas siempre se mantuvo firme y en silencio, aunque meses después confirmó en un programa de televisión que "ya estaba libre en el mercado".Desde entonces la periodista se ha dedicado a sus hijos a pesar de que se ha relacionado en los últimos meses con el boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y pese a que ella negó la supuesta relación.