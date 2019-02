Zamarripa, fiscal de Guanajuato pese a récord de asesinatos

El procurador de Justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, rindió protesta como fiscal general del estado, a pesar del rechazo de la oposición al Partido Acción Nacional (PAN), que recriminó que la violencia esté "descontrolada", como lo prueba, dijeron, el hecho de que de 2015 a 2018 hubo 5 mil 503 homicidios dolosos, un incremento de 202 por ciento.Los partidos Morena, Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) rechazaron el llamado "pase automático" del procurador a "fiscal carnal" –llamado así por su cercanía con los gobernantes del PAN–, por los altos índices de inseguridad y violencia que vive Guanajuato.Carlos Zamarripa es el único funcionario de alto nivel que estará en el mismo cargo 19 años, ya que fue nombrado procurador en febrero de 2009 y será fiscal hasta 2028.Previo a la toma de posesión ante el Poder Legislativo, la Secretaría de Seguridad Pública del estado, a cargo de Álvar Cabeza de Vaca, desplegó vigilancia en los accesos a la ciudad de Guanajuato y envió policías antimotines a las instalaciones del Congreso.El salón del pleno se llenó con funcionarios de la todavía Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), con estudiantes de las preparatorias militarizadas, del Sistema Avanzado de Bachillerato y Superior y del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, instituciones educativas a cargo del gobierno del estado.La sesión comenzó después de las 11 de la mañana. Los grupos parlamentarios de Morena y del PVEM solicitaron retirar los puntos 4 y 5 del orden del día, correspondientes a la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la toma de protesta de Carlos Zamarripa como fiscal. El punto fue desechado.Al momento de la declaratoria de autonomía el ambiente se tensó, entre otras razones porque la representante del colectivo Guanajuato Despertó, María del Carmen Ramírez, comenzó a gritar consignas contra la "imposición" del fiscal Zamarripa.El todavía procurador rindió protesta y saludó de mano a cada uno de los 36 diputados de todos los partidos políticos.Los legisladores de Morena desplegaron una manta en la que señalaron el número de homicidios y feminicidios en Guanajuato.De acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2015 se cometieron 863 asesinatos en el estado; en 2016 sumaron 947 mil 84 en 2017 y 2 mil 609 en 2018, hasta ahora el año más violento.De entre las butacas del público se levantaron el secretario del PRI estatal, Armando Uribe Valle; Claudia Navarrete Aldaco, ex delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, y un grupo de priístas que portaban playeras y cartulinas con la leyenda "No al fiscal carnal".Más tarde, en el acceso principal del inmueble, el dirigente priísta lamentó el pase automático del fiscal, a quien achacó los más de 6 mil homicidios dolosos cometidos en los siete años recientes."Estamos seguros de que Zamarripa solapará la corrupción", acusó el lideresa priísta.De 293 querellas que el Congreso local interpuso de 2012 a septiembre de 2018 contra funcionarios públicos por malversación de dinero público, únicamente 12 fueron judicializadas y sólo en dos casos se emitió sentencia condenatoria, de acuerdo con una consulta en el Instituto de Acceso a la Información.Cuando terminó de saludar a los diputados, Zamarripa salió del salón de plenos. Los reporteros lo siguieron y el funcionario dio una breve entrevista banquetera, como no lo hacía desde hacía cinco meses.–¿Cómo va a dar resultados a corto plazo?–Venimos dando resultados todos los días. Somos parte de la seguridad pública, (que) es muy amplia e implica varios factores, no sólo la procuración de justicia: están las secretarías de seguridad municipales, la estatal, la federal, la Fiscalía General de la República y ahora nosotros como Fiscalía General del Estado."El gran reto de la FGE es generar mayores resultados en menor tiempo y en eso estamos comprometidos. A todos los guanajuatenses: haremos nuestro mejor esfuerzo, como lo hemos venido haciendo"", prometió Zamarripa Aguirre.El fiscal aseguró que el estado tiene el menor índice de impunidad, y se retiró del palacio legislativo.A finales de febrero de 2009, después de que el procurador de Justicia y actual magistrado Daniel Chowell Arenas renunció al cargo para buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de Guanajuato, el entonces Ejecutivo, Juan Manuel Oliva Ramírez, nombró a Carlos Zamarripa titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado.El siguiente mandatario, Miguel Márquez Márquez (2012-2018), mantuvo a Zamarripa en el cargo y el actual gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (2018-2024), lo ratificó como procurador.Zamarripa será fiscal general hasta la mitad del próximo sexenio, que se iniciará el 26 de septiembre de 2024.