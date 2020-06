Zara lanza botines inspirados en Pokémon

Escuchar Nota

Es uno de los más famosos y preferidos de grandes y chicos, pues con personajes como Ash Ketchum, Misty, Brock y, por supuesto, el adorable Pikachu se han ganado el amor del público.Estos bellos personajes vieron la luz a mediados de los años noventa, cuando en Japón se lanzó su serie y, desde entonces, su fama ha alcanzado a llegar a cada rincón del mundo.se han convertido en las principales proveedoras de moda del mundo entero y con el fin de darle gustos a sus consumidores se han unido a la onda anime ySe trata de unaEl toque especial que hace a este par de botas tan icónico es que su tacón se forma nada más y nada menos que con una pokebola.Además de que con este diseño formarás parte de Pueblo Paleta, llevarás una de las tendencias que ha cobrado mucha popularidad, que son los tacones geométricos y de formas raras.Si bien no a muchos les convence su tacón pues parece no ser muy seguro, hay que decir que este fue diseñado de tal manera que la parte baja es tan plana como la de un tacón cuadrado, brindando comodidad y soporte.Además, estos botines cuentan con resorte que se ajusta al tobillo, para mayor agarre. Son fabricadas en poliéster y spandex para evitar sudoración.Por el momento estas hermosas botas estan solo de venta en China a través del sitio de internet. Aunque aún no sabemos si este diseño llegará a tiendas físicas y a más partes del mundo. Mientras tanto no hay que dejar de soñar con ellas y pensar que ya casi las tenemos en nuestro clóset.