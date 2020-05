Zayn Malik y Gigi Hadid confirman que esperan a su primer bebé

Escuchar Nota

"Obviamente deseábamos haberlo anunciado bajo nuestros propios términos, pero estamos muy emocionados, felices y agradecidos por lo buenos deseos y el apoyo de todos. Especialmente durante estos tiempos, es muy lindo poder estar en casa y experimentar juntos día a día", dijo la modelo, haciendo referencia en la última parte a la cuarentena por el coronavirus que pasa en compañía de su novio Zayn.

"Todavía estoy sorprendida porque nuestro pequeño secreto se filtró en la prensa, pero por supuesto estamos muy emocionados, yo en especial, por convertirme en abuela en septiembre, especialmente después de haber perdido a mi madre hace tan poco tiempo. Pero esta es la belleza de la vida: un alma nos deja pero llega una nueva. Nos sentimos bendecidos", expresó la madre de Gigi.

Hace apenas unos días, una publicación estadunidense aseguraba que laesperaba su primer hijo con el ex One Direction, según "una fuente cercana a la pareja", pero ninguno de los dos había informado nada al respecto. Ahora, en un programa de televisión,despejó las dudas yOcurrió en una entrevista (por videollamada) en el programa de, en el queconfesó que los rumores son ciertos, aunque aclaró que le hubiera gustado dar a conocer la noticia bajo sus propios términos y no porque ésta ya circulara en la red, sin embargo, se dijo feliz de poder confirmarlo.La modelo y el cantante están juntos en Pennsylvania, en donde la familiatiene su granja familiar. Hace unos días,y presumió su festejo en redes sociales, en el que también estuvieron presentes su hermana Bella y por supuesto,En realidad, su madre Yolanda Hadid, había confirmado previamente el embarazo de su hija la mañana del jueves, cuando se publicó una entrevista suya con RTL Boulevard.Sin embargo, la noticia no es del todo una sorpresa para los fans, pues el sábado pasado la también modelo, publicó unas cuantas historias en su cuenta de Instagram sobre el cumpleaños de su hermana, entre las que se encontraba una en donde salía una bolsa de regalo y que ella tapó casi por completo con un griasol. Sin embargo, uno de los seguidores se puso a investigar y comentó que la bolsa se parecía mucho a la de una que encontró en un sitió web con la frase "Hola, pequeño/a" (en inglés no hay distinción del género", y a juzgar por el color de ésta, rosa, se presume que es para una niña.