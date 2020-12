Zidane afirma que le ‘molesta’ que se cuestionen los arbitrajes al Real Madrid

Escuchar Nota

"Molesta, porque al final nunca me meto con los árbitros. Los árbitros aciertan o no. Como los jugadores, como todos en la vida. Por eso no me meto nunca. Es complicado su trabajo. De Koeman no digo nada. Pensamos sólo en el partido contra el Granada", explicó.

"Sabemos las dificultades de La Liga. Hay muchos equipos que pueden luchar para lograr La Liga. Eso es lo bonito. No hay partido fácil. Siempre hay que pelear, salir al campo para sumar es muy complicado. Vamos a tener muchos equipos al final para ganar esta Liga", señaló.

, entrenador del, aseguró este martes en rueda de prensa quey no quiso contestar al técnico barcelonista, que afirmó que nueve de cada diez personas habrían pitado penalti de Sergio Ramos por una posible mano en Eibar.El técnico francés, en la víspera de enfrentarse al Granada, reconocióque aseguran que los árbitros benefician al Real Madrid."Es verdad que se habla mucho cuando hay algún episodio puntual en un partido. Es lo que tiene el Real Madrid, pero no me fijo en eso. Pero lo. Es importante, tenemos que estar concentrados. Eso es lo que importa, hacerlo como lo estamos haciendo e intentar ganar los puntos", agregó.Para Zidane,y reconoció que su rival está haciendo una temporada "muy buena" y que es un rival "muy duro" ante el que el Real Madrid tiene que estar "preparado" para sumar tres puntos en un choque complicado.El técnico delavisó de que no es seguro que el Granada juegue replegado en ely señaló que cabe la opción de que salga al ataque. "Pero hay que encontrar soluciones de cualquier modo: si atacan o si se quedan atrás".