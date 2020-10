Zidane busca reivindicarse en el Clásico español entre el Barcelona y Real Madrid

Escuchar Nota

"Cuando se hace un mal partido, uno está expuesto a las críticas, a pensar que lo van a echar", reconoció Zidane, pero lo importante es "decirse que mañana tenemos la oportunidad de hacer un gran partido y nos preparamos para eso, para cambiar las cosas".

Las palabras de Zidane antes de #ElClásico: "Es un Clásico diferente, pero es un Clásico. Siempre es un partido especial."#HalaMadrid pic.twitter.com/HxXSRcsQg8 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 23, 2020

"Sergio es nuestro capitán, nuestro líder. No vamos a arriesgar nada. Está recuperado, va a estar con nosotros. Se trata de estar al 100% y creo que Sergio lo está", aseguró Zidane.

Se viene el, lo que representa una gran oportunidad para elde reivindicarse y el técnico del conjunto blanco,, lo sabe.El estratega merengue consideró este viernes que el clásico liguero del sábado contra el Barcelona esy el rumbo del equipo, tras dos derrotas consecutivas, sin mostrarse muy preocupado por su continuidad."Es lo que se dice (que se juega el puesto en ese partido). ¿Qué cambia? No cambia nada. El año pasado fue igual, en mi primera etapa igual. Lo que tengo que hacer, es hacer mi trabajo", dijoen la rueda de prensa previa al partido."Al final, lo bueno del futbol es que tú puedes cambiar la situación.Pensar en positivo y en hacer un gran partido de futbol", dijo Zidane, que espera que la exigencia del Barça ayude a que los jugadores entren metidos en el partido desde el principio., es bueno para nosotros meternos en un campo con un partido complicado desde el principio", dijo Zidane, que en los últimos días ha insistido en que es el responsable de los últimos malos resultados y el que tiene que buscar soluciones."Siempre he sido crítico conmigo, es el motor para mejorar, pero estamos juntos y las cosas las podemos cambiar todos juntos. Después de una derrota, como entrenador, la mayor parte de las críticas las recibo yo, y es normal, pero no vivo en el pasado", añadió.cuya ausencia lastró el rendimiento del equipo el miércoles frente al Shakhtar Donetsk en Champions (derrota 3-2).