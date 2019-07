Zidane no sabe si James se quedará en el Madrid

Real Madrid no vive un buen momento en la pretemporada, volvieron a caer, ahora ante el Tottenham, y todos ven como posible solución, el que se quede James Rodríguez, algo que Zidane, desconoce."Nosotros estamos aquí entrenando y jugando. Pienso sólo en eso. No estoy en eso. Estoy aquí y con mis jugadores aquí, pensando en lo que estamos haciendo ahora y nada más", comentó el técnico francés.El colombiano, volvió a entrenarse el pasado lunes en la Ciudad Real Madrid, pero no viajó a Múnich al igual que Casemiro y Militao por acabar de volver de sus vacaciones tras disputar la Copa América.James Rodríguez tiene ofertas de el Atlético de Madrid y Napoli, aún no se sabe que pasará con él, lo cierto del caso es que la directiva merengue si que quiere al jugador en su plantilla, aún más ahora con la lesión de Marco.