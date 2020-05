Zomvid-19, cortometraje de zombis realizado en confinamiento

Escuchar Nota

México.- Se estrenó el cortometraje Zomvid-19, de Augusto Gómez, después de una campaña difundida durante varias semanas en redes sociales. El trabajo es una producción realizada completamente en confinamiento, que combina el género de zombis y material encontrado (found footage).



La historia se ubica en octubre de 2020, en un contexto postpandémico donde la población busca adaptarse a un nuevo estilo de vida. Utiliza recursos como maquillaje, edición de efectos especiales y una banda sonora exclusiva.



Zomvid-19, con una duración de 13 minutos, puede verse en las redes sociales del cortometraje. El trabajo fue escrito por el mismo Augusto Gómez y cuenta con la participación de su hijo, Ian Gómez, así como su hermano, César Gómez, y Karely.



En sesión de preguntas y respuestas posteriores al estreno, el director comentó que no utilizó un guion como tal. “Cuando se trata de actores no profesionales, lo mejor es dejar que improvisen”. Destacó la participación de su hijo, cuya actuación calificó como la más natural de todas.



Mencionó que la realización implicó dos retos particulares: hacerlo con actores no profesionales y grabarlo en total confinamiento. Explicó que las grabaciones fueron de noche durante los viernes y sábados, cuando su hijo podía permanecer despierto muy tarde.



El rodaje duró cuatro días, repartidos en tres semanas. Anunció que Zomvid-19 será parte de una compilación en DVD que será publicado en Estados Unidos, sin embargo, primero necesita ponerle subtítulos pues toda la narración es contada en español.