Zona Centro, tierra de nadie

Jóvenes de al menos tres secundarias convierten las calles del Centro Histórico en una zona de combate con palos y piedras cada tarde al terminar los turnos vespertinos, rompiendo a su paso ventanales y parabrisas sin que las autoridades logren la detención oportuna, ni las instituciones o padres de familia estén enterados, denunciaron colonos del mismo sector.Cada tarde alrededor de las 19:30 horas, algunos estudiantes de las secundarias Federico Berrueto, Sección 38 y Juan Antonio de la Fuente que arriban en camiones a diferentes paradas de la Zona Centro, comienzan a pelear por rencillas basadas en “qué escuela es la más verga”.Las riñas se suscitan en diferentes partes, cuando los estudiantes, quienes en algunas ocasiones visten mezclilla bajo el uniforme para no ser identificados, lanzan insultos y palabras altisonantes, piedras y palos a otros estudiantes.Algunos colonos intentaron bloquear la salida de las calles Castelar y Galeana para detener a los jóvenes y fueran puestos a disposición de las autoridades pero fue imposible, aseguran los vecinos, bloquear a más de 50 jóvenes corriendo.“Es una pelea campal de todos los días, corren de una calle a otra lanzándose piedras, ya ha habido afectados porque rompen ventanas o dañan las carrocerías de los vehículos estacionados”, comentó una de las habitantes.Quien cuestionó que las autoridades no atendieran al llamado “le hablamos a la policía no para que los detenga pero sí que haga del conocimiento a las escuelas y a los padres”, agregó.