‘Zona de silencio’ no afectará a ciudadanos

Eagle Pass, Tx.- El Mayor de la ciudad de Eagle Pass, Ramsey English Cantú se refirió al proyecto de la zona de silencio como algo que realmente beneficiará a la comunidad aún y cuando se concrete el cierre de vialidades.



Actualmente, están en el proceso de seguir los pasos que requiera un tema de esta naturaleza y piden a los mismos ciudadanos que trabajen con la ciudad pues hay interés sobre cómo puede beneficiar una vez que las calles hayan sido bloqueadas.



Explicó que de aprobarse la zona de silencio, serían dos las vialidades que vayan a ser cerradas pero no significa que la ciudad no hará ninguna obra para un paso a desnivel.



Sobre este tipo de proyectos, dijo que es algo que forma parte de la calidad de vida de los ciudadanos en lo que está trabajando como alcalde, pues si supiera que fuera algo que no vale la pena, no estarìa empleando el tiempo como lo ha hecho hasta ahora tanto su representación como por parte de la empresa de trenes.



Dato: inicialmente se hizo un estudio para conocer el comportamiento vial, cerrando las calles Church, Rio Grande y Williams.