Zona Maco se contrae y pospone fechas para 2021

"Definitivamente va a ser más pequeña. Vamos a reducir la feria en un 30, un 35 por ciento. O sea que va haber menos galerías", adelanta Canela.

"No es una decisión fácil. Pero vivimos tiempos totalmente extraordinarios y nos toca ir decidiendo en cada momento qué es lo mejor para poder seguir haciendo el evento".

En su más reciente edición, que alcanzó a realizarse en febrero pasado cuando elún parecía una amenaza lejana, la feria de arte contemporáneo Zona Maco congregó a 80 mil personas en sólo un fin de semana.Un dato que comparte el sevillanosu nuevo director artístico, no con ánimo de encomiar la exitosa convocatoria de un encuentro por demás consolidado, sino para dar cuenta del enorme y complejo reto que ahora enfrentan.Y es que una feria de arte con decenas de galerías participantes y una asistencia de miles de personas que abarrotan los pasillos del, no tiene cabida en un mundo que aún lidia con los efectos de la pandemia.Por ello, el curador y crítico de arte informa en entrevista que la, el encuentro ferial más importante de América Latina, comandado por Zélika García, se realizará a sólo dos tercios de su capacidad.Aunado a esto, continúa, la feria se realizaría hasta abril y no a inicios de febrero, fecha en la que habitualmente tenía lugar y que, incluso, ha quedado instituida como centro del calendario ferial de la llamada Semana del Arte de la Ciudad de México.Detrás de la resolución de posponer un par de meses su realización, existe el optimismo de los organizadores de que la contingencia sanitaria estará lo suficientemente controlada para entonces.