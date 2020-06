Zonas con menor pobreza en México, las más afectadas por Covid-19

Escuchar Nota

"En zonas urbanas y metropolitanas focalizadas se han dado el mayor número de casos positivos", detalló a Efe José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del organismo.



“La incidencia es baja en los municipios con 80% o más de población en situación de pobreza, en estos municipios 9 de cada 100 mil personas presentan la enfermedad. Sin embargo, la tasa de letalidad es mayor en municipios con mayores porcentajes de pobreza”.

En México, las, según determinó una herramienta elaborada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) Sin embargo,Para determinar esto, el Coneval desarrolló el Visor Geoespacial de la Pobreza y la Covid-19 en los Municipios de México , el cual busca ofrecer un panorama sobre la epidemia en el país y permite además ver el vínculo que tiene con los espacios de mayor incidencia de pobreza.Según los hallazgos del organismo,, aunque los primeros presentan una mayor incidencia y mayor número de defunciones.La contingencia sanitaria ocasionada por el virusSARS-CoV-2(Covid-19) genera la necesidad de desplegar todos los recursos e instrumentos disponibles que guíen de mejor forma la toma de decisiones en políticas económicas y sociales encaminadas a, ante este desafío el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) desarrolló el Visor Geoespacial de la Pobreza y la Covid-19 en los municipios de México, el cual ofrece un panorama amplio sobre el avance de la pandemia sanitaria en el territorio nacional y permite visualizar su vínculo con los espacios de mayor incidencia de pobreza.Reconocer los patrones espaciales de la pandemia permite identificar territorios en los que se prioricen las intervenciones en materia de política pública para contrarrestar sus efectos.En ese sentido, el Coneval se dio a la tarea de, con la perspectiva de análisis de la pobreza, mediante el uso herramientas geoespaciales.En seguimiento al documento La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (Covid19) en México, presentado hace unas semanas, el Coneval continúa generando información que contribuye con los esfuerzos del Estado mexicano al identificar las zonas en condiciones de mayor riesgo y coadyuvar a la toma de decisiones basadas, especialmente en materia de desarrollo social.La construcción del Visor Geoespacial de la Pobreza y la Covid-19 en los municipios de México integra las bases de datos que actualiza diariamente la; los indicadores de la medición multidimensional de pobreza municipal 2015, e información de tipo geoespacial que pone en contexto la distribución, la evolución y la asociación de la pandemia global por la Covid-19 en México y su vínculo para la población en situación de pobreza.El Visor Geoespacial de la Pobreza y la Covid-19 en los municipios de México permite la combinación de variables para visualizar, localizar y obtener datos relevantes de indicadores como son pobreza, pobreza extrema y algunas carencias sociales. Una de las particularidades del Visor es el despliegue de las estimaciones de pobreza a escala municipal, por zona metropolitana y por AGEB urbano, en municipios de más de 15 mil habitantes.El Coneval realizará quincenalmente un análisis de la información que proporciona el Visor Geoespacial de la Pobreza y la Covid-19 en los municipios de México que se publicará en http://www.coneval.org.mx . Con datos al 31 de mayo, los hallazgos son los siguientes:• Las grandes concentraciones de casos positivos se localizan en los municipios que conforman los principales tejidos urbanos: en la zona centro, la Zona Metropolitana (ZM) del Valle de México; en la frontera norte, la ZM de Tijuana, Mexicali y Juárez y la ZM de Culiacán. Los municipios núcleo de todas ellas registran el mayor número de casos positivos y los porcentajes de pobreza de las ZM son menores al 40%. Consecuentemente, en estas zonas es donde se han presentado la mayor cantidad de defunciones.• Al sur del país destacan tres zonas metropolitanas con más casos positivos: la de Villahermosa, Tabasco, la de Cancún, Quintana Roo y la de Veracruz, Veracruz (todas con porcentaje de población en situación de pobreza menor a 40%).• En las zonas metropolitanas donde más de la mitad de la población se encuentra en situación de pobreza, principalmente ubicadas en Puebla, Guerrero y Veracruz, también se han registrado un mayor número de contagios, por ejemplo, en Acapulco y en Poza Rica.• Actualmente, la mayoría de los casos positivos por la Covid-19 han sido atendidos en instituciones de salud pública o de la seguridad social, es decir, de la Secretaría de Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).• Los municipios donde aún no se han presentado casos son aquellos más alejados de zonas urbanas o que presentan menor accesibilidad a carretera pavimentada. En alrededor de 50% de estos, la accesibilidad a carretera pavimentada era baja o muy baja para al menos la mitad de la población. El mayor número de estos casos se localizan en las zonas montañosas de los estados de Oaxaca, Puebla, y Veracruz.• La incidencia es baja en los municipios con 80% o más de población en situación de pobreza, en estos municipios 9 de cada 100 mil personas presentan la enfermedad. Sin embargo, la tasa de letalidad es mayor en municipios con mayores porcentajes de pobreza.• La gran mayoría de los casos positivos se localizan en municipios con porcentaje de población en pobreza entre 20% y menos de 40%. Sin embargo, se observa mayor incidencia de la enfermedad en los municipios con menos de 20% de la población en situación de pobreza.• A la fecha se han identificado casos de la Covid-19 en cuatro de cada diez de los 623 municipios indígenas. De estos, en el que se presenta el mayor número de contagios es San Cristóbal de las Casas, Chiapas y defunciones en San Felipe del Progreso, Estado de México.• En referencia a los municipios indígenas con mayor incidencia de pobreza (90% o más) en 53 de los 263 se han presentado casos positivos de la Covid-19 y el número de contagios, al momento, no ha superado los 13 por municipio.• Los municipios indígenas sin presencia de contagios son aquellos alejados de las grandes zonas metropolitanas y con poca accesibilidad a carretera pavimentada, poco más de la mitad tienen menos de 5 mil habitantes y más de la mitad de su población tiene un grado de accesibilidad baja o muy baja.• En los municipios indígenas, no se han registrado un número considerable de casos por la Covid-19. Sin embargo, la población podría presentar mayores dificultades para enfrentar esta situación, debido a las limitaciones o ausencia de la infraestructura o recursos humanos con las características requeridas para atender los casos Covid-19 o las fallas en los sistemas de referencia en el sector salud.• 84% de los municipios de la esperanzatienen rangos de pobreza superiores al 60%.• Más de 90% de los municipios autorizados para reactivar sus actividades a partir del 18 de mayo tienen una población menor a los 15 mil habitantes.• En 57% de los municipios de la esperanzala mitad de la población tiene baja o muy baja accesibilidad a carretera pavimentada.• 41% de los municipios seleccionados para reactivar actividades a partir del 18 de mayo son indígenas.