Zoom y Google lideran la educación en línea en México

Ciudad de México.- En México, las plataformas para clases en línea más utilizadas son Zoom, Google Hangouts y Google Classroom; sin embargo, los mayores niveles de satisfacción corresponden a Cisco Webex y Teams.



De acuerdo a un estudio realizado por Comscore y Netquest, Zoom es usada por aproximadamente 65 por ciento de los alumnos desde preescolar hasta universidad, con un nivel de satisfacción de 7.85; Google Hangouts y Google Classroom son usadas por 45 por ciento, con un índice de satisfacción de 7.81.



Por su parte, Teams fue usada por 15 de los alumnos con un nivel de 8.18 de satisfacción; mientras que Cisco Webex fue usada por 15 por ciento, pero registró un nivel de satisfacción de 8.48.



Cabe mencionar que algunos de los alumnos utilizan dos o más de estas plataformas.



"Vemos que Zoom se ha disparado fuertemente y de estar en quinto lugar dentro de este grupo de sitios, ahora se encuentra en primer lugar con un crecimiento de mil 232 por ciento. Vemos que Google Duo también se encuentra en segundo lugar en términos de alcance con un crecimiento de 71 por ciento respecto al mismo mes que el año pasado", dijo Alejandra Ibarra, especialista de servicio a cliente de Comscore Hispanoamérica.



El estudio también revela que el contenido educativo es en 90 por ciento consumido en equipos de escritorio.



La investigación se realizó entre el 10 y el 17 de agosto de 2020 y participaron 1018 personas con hijos en escuelas públicas y privadas, desde el nivel preescolar hasta la universidad.



Según el estudio, en promedio, en las familias hay una persona tomando clases en línea; sin embargo, seis de cada cien alumnos de todos los niveles escolares no recibieron clases en línea durante la pandemia.



De los alumnos que no acceden a educación en línea, el 11.4 por ciento corresponde a estudiantes de niveles superior y medio superior, 10.6 a nivel básico y 4.9 a nivel preescolar.



"Aunque los alumnos se adaptaron bien a las clases en línea, los papás consideran que sus hijos aprenden mejor en el salón de clases y prefieren las clases en aulas tradicionales", explicó Alejandro Enríquez, líder de Investigación de Comscore en América Latina.



Y es que un tercio de los padres de familia indicaron que los profesores carecen de las habilidades para dar clases el línea; mientras que el 25 por ciento estimó que los maestros no tienen las herramientas necesarias la impartir educación a distancia.