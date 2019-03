‘Zotoluco’ destaca buen entendimiento con ‘Joselito’ Adame

El primer trimestre del 2019 de Eulalio López "Zotoluco", como director artístico de Joselito Adame, ha sido positivo, a partir del triunfo que el hidrocálido en la Plaza México, durante la Temporada Grande 2018-2019.A la espera de los compromisos venideros en Aguascalientes y Madrid, las expectativas de éxito son altas considerando el punto álgido en el que se encuentra la carrera del diestro hidrocálido. Otro aspecto clave en el buen entendimiento entre ambos es el hecho de compartir conceptos sobre la fiesta de los toros"La verdad ha sido bueno, bonito e importante y después de la actuación que tuvo Joselito (Adame) en la México, son de las cosas que marcan mucho una temporada y vamos empezando, llevamos tres meses como lo mencionas y se viene la Feria de San Marcos y la Feria de San Iisdro, dos compromisos importantes para nosotros, así que él está muy ilusionado, con muchas ganas de seguir creciendo en su toro, que es donde más le puedo aportar, estoy muy ilusionado para hacer las cosas bien”, señaló.Un elemento fundamental para la buena química que existe entre Joselito Adame y su actual director artístico es el respeto que ostenta el veterano diestro que llenara de gloria los cosos nacionales e internacionales. Sin duda, la visión que ambos tienen sobre la tauromaquía ha generado un punto de encuentro muy, positivo para esta etapa de consolidación en la carrera de Adame, sobretodo en la aportación de conceptos y experiencias que Eulalio López puede brindarle al espada mexicano."Para que haya una buena comunicación debe haber confianza, eso es importantísimo, el me tiene en un buen concepto de profesional y como he platicado con él, todo lo que yo intente hacer será en bien de su carrera, hemos coincidido en nuestra manera de ver la fiesta de los toros, él así lo siente y lo valora, de momento ambos estamos contentos y trato de aportarle lo que creo que será importante para el mismo”, expuso.La agitada agenda con la que cuenta Joselito Adame llena de compromisos a “Zotoluco” con tardes en dos de las ferias mas representativas del mundo taurino como son Aguascalientes y San Isidro, en donde la obligación no es otra que dejar patente su condición de figura del toreo. Su sólida comparecencia en la campaña mayor del Coso de Insurgentes, es el espejo en el cual pretende verse reflejado Adame cada que salga a un ruedo con el traje de luces a cuestas."José está en un gran momento de su vida y de su carrera, es en momentos importantes donde se tiene que dar la cara y la actuación que pueda tener en Madrid, dependerá del resto de la temporada. Como sabemos todos, Madrid es difícil, dependemos de que embistan los toros, pero antes tenemos Aguascalientes, donde será base de la feria, y eso nos llena de alegría y de compromiso porque la gente espera mucho de el como torero y que yo le aporte cosas, como esa tarde en la Plaza México, donde tuvo una actuación muy convincente, finalizó.