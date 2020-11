ZTE seguirá siendo una ‘amenaza para Estados Unidos’

Escuchar Nota

“Una vez que se complete la venta, Huawei no tendrá acciones ni participará en ninguna gestión comercial o actividades de toma de decisiones en la nueva compañía Honor. Esta adquisición representa una inversión impulsada por el mercado para salvar la cadena industrial de Honor. Es la mejor solución para proteger los intereses de sus consumidores, vendedores, proveedores, socios y empleados”, señaló Huawei en el anuncio de venta.



La administración del presidente Donald Trump ha acusado a diversas empresas chinas de no ofrecer seguridad para sus usuarios y servir como “espías” para el gobierno chino. Huawei y ByteDance, la dueña de TikTok han tenido problemas en los últimos meses peroEsto significa que a las empresas estadounidenses se les seguirá prohibiendo el uso del Fondo de Servicio Universal, que equivale a 8.3 mil millones de dólares, para comprar equipos y servicios de la empresa china.El Fondo de Servicio Universal incluye subsidios para construir infraestructura de telecomunicaciones en los Estados Unidos, especialmente para áreas de bajos ingresos o de alto costo, servicios de telesalud rural, escuelas y bibliotecas.Hay que recordar quealegando que ambas empresas tienen vínculos estrechos con el Partido Comunista de China y el ejército y, por lo tanto, representan una amenaza a la seguridad nacional.A pesar de que muchos operadores más pequeños confían en Huawei y ZTE, dos de los proveedores de equipos de telecomunicaciones más grandes del mundo, para obtener tecnología rentable, la FCC anunció en septiembre que reemplazaría los equipos de ambas marcas, a pesar de que ello implicaría un costo de más de mil 800 millones de dólares. Según la Ley de Redes de Comunicaciones Seguras y Confiables, aprobada por el Congreso este año, la mayor parte de esa cantidad sería elegible para reembolsos en virtud de un programa denominado "extraer y reemplazar". Pero el programa aún no ha sido financiado por el Congreso, a pesar del apoyo bipartidista.Actualmente Huawei no puede, por ejemplo, llevar al mercado teléfonos inteligentes con los servicios de Google instalados, es por ello que la empresa anunció la venta de la marca de móviles de bajo costo de su propiedad.La operación que se dio a conocer hace unos días, tiene la intención de salvar la cadena industrial de Honor que ahora pertenece a Shenzhen Zhixin New Information Technology, un consorcio formado por una treintena de representantes y distribuidores.La marca espera que Honor volverá a contar con autorización para usar tecnología y software de Estados Unidos pues vale la pena recordar que la Administración presidida por Trump considera a Huawei una amenaza para la seguridad nacional, ya que los aparatos de la marca, asegura, podrían manipularse para que China espíe a sus usuarios, algo que Huawei siempre han negado, y atribuye la ofensiva a que es víctima del deseo de Estados Unidos de eliminar a un poderoso competidor.El pasado mes de agosto, Estados Unidos adoptó una serie de medidas para impedir que Huawei adquiriera microprocesadores u otras tecnologías producidas por otras empresas pero realizados parcial o totalmente con software o hardware estadounidense. Washington también protagoniza una campaña contra las redes de 5G desarrolladas por Huawei por sospechas de espionaje.