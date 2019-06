Zuckerberg está dispuesto a ayudar: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, expresó su disposición a ayudar a México para alcanzar la conectividad total en materia de internet.Sin embargo, reconoció que el empresario determinará alguna posible inversión en función de sus intereses."(Zuckerberg) es una gente inteligente, eso ya ha quedado de manifiesto y está dispuesto a ayudar y van a enviar a un especialista al País y quedamos también de entrevistarnos cuando podamos, cuando las agendas lo permitan personalmente, pero se avanzó mucho", expresó."¿Va a invertir?", se le preguntó."Están dispuestos a hacerlo, siempre y cuando sea afín a sus planes, porque ellos hacen acuerdos con empresas de telecomunicación", respondió.Ayer, el Mandatario sostuvo ayer una videollamada con el también accionista de WhatsApp e Instagram, en la que le comunicó los planes de su Gobierno para crear una empresa estatal que garantice la cobertura de internet en todo el territorio nacional.Este miércoles, informó que esa empresa podría iniciar operaciones en el 2020 y que ya se analiza el tema de manera formal con los integrantes del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)."Ya hablé con los integrantes del IFT para tener la empresa con la concesión, vamos a utilizar toda la infraestructura de la CFE que llega a la mayoría de los pueblos de México", aseveró."Sobre esa infraestructura vamos a trabajar y ya se tiene alrededor de 50 mil kilómetros de fibra óptica de la CFE y se está trabajando en el proyecto para avanzar con la comunicación y, en lugares estratégicos, además de la fibra, tener antenas".A pregunta expresa, el Jefe del Ejecutivo aseguró que no quedarán fuera del proyecto las empresas de telecomunicaciones de Carlos Slim o la compañía de Huawei, de origen chino."No, lo que se busca es que haya más competencia", respondió, tras asegurar que no se cancelará ninguna concesión.El político tabasqueño insistió en que las comunidades marginadas "no son negocio" para las compañías del sector, por lo que el Estado debe intervenir para garantizar el servicio.