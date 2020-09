Zudikey, de Exatlón, habla de la trágica muerte de su bebé

Escuchar Nota

"Es difícil y quizás sea un poco complicado. Él muere a los tres años, en un accidente en un tractor, al lado de su papá. En un pequeño descuido el niño cayó y la llanta del tractor, pues la cabecita de él quedó abajo de la llanta. Él muere instantáneamente. Fue un golpe tan duro para todos, en especial para mí que pensé que no podía vivir con este dolor”.

Esta temporada de “Exatlón: Héroes contra Titanes” estamos a la espera de una boda colosal entre Zudikey González y Patricio Araujo, pero ¿sabías que la velocista perdió a su bebé hace ya más de una década?Hace un año, en entrevista exclusiva para “Ventaneando”, Zudikey habló por primera vez ante las cámaras sobre lo difícil que fue perder a su bebé Ethan, cuando este tenía tres años.La velocista fue mamá muy joven, a los 19 años, “la pérdida de mi hijo me marcó la vida de una forma terrible. Mi hijo muere a los tres años de edad”.El nacimiento de Ethan fue lo mejor que me ha pasado en la vida, he aprendido a vivir con este dolor día con día porque no ha sido nada fácil, así que cada vez que me pasa algo, pienso que lo más fuerte ya lo viví y estoy aprendiendo a vivir con ello todos los días, así que una fractura, una lesión, cualquier cosa no es nada comparado con todo a lo que he podido sobreponerme”.Zudikey recordó aquella época en la que sufrió el dolor más grande en su vida, que fue perder a su nene mientras ella se encontraba participando en una competición internacional.Como la noticia era muy difícil de dar, y debido a que Zudikey no estaba en el país, su familia decidió decirle que su hermano había tenido un accidente muy grave en lugar de decirle que su hijo había fallecido, pues era una pena con la que seguramente no hubiera podido lidiar en el trayecto hacia México.La noticia fue muy difícil. Yo estaba en una olimpiada nacional. Cuando recibí la noticia me dijeron que mi hermano había sufrido un accidente, no mi hijo, entonces tuve que viajar de emergencia pensando que mi hermano estaba hospitalizado”.Al arribar a territorio mexicano fue la madre de la velocista, quien desecha, le comunicó la trágica noticia:Mi mamá fue la que me dio la noticia, mi mamá estaba destrozada, mis tíos, mi tío me puso un tranquilizante muy fuerte que yo creo me duró dos semanas donde estaba ida, no sabía, no podía llorar, fue algo muy difícil”.Pese a la tribulación que tuvo que pasar Zudikey, el tiempo le ha dado la oportunidad de digerir la dura experiencia, y asegura que cada éxito que tiene, lo dedica a su nene que ahora está en el cielo cuidando de ella:Yo sé que siguen conmigo, me levanto de muchas cosas y creo que él está muy orgulloso de todo lo que hago, le dedico siempre cada triunfo, cada triunfo debe de ser tan grande porque él lo merece”.