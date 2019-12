Zuria Vega disfruta la Navidad pese a la ausencia de Gonzalo Vega

Ciudad de México.- Atres años de la muerte del actor Gonzalo Venga, su hija, la actriz Zuria Vega, dice que disfruta las fiestas de Navidad, pese a su ausencia.



"Ya van tres navidades que no está y, la verdad, para mí está siendo muy emocionante la Navidad en esta ocasión. Lúa (su hija) ya entiende que viene Santa Claus, que hay árbol y está muy emocionada”, comentó Zuria a la prensa.



A su esposo, el actor Alberto Guerra, le platica que siempre tuvo navidades muy felices, quizá por ello es que lo pasa tan bien en esta época, es su favorita del año.



"Amo venir a los centros comerciales y ver la Navidad, me pone muy de buenas. En esos recuerdos, obviamente estaba mi papá, por eso quiero que mis hijos (Lúa y Luka) tengan eso presente, esas navidades alegres, con piñata y juegos. Nos estamos esmerando porque así sea”, resaltó.



La protagonista de telenovelas como Mi marido tiene familia (2017) y Que te perdone Dios (2015) reveló también cuál es el regalo que la pequeña Lúa de dos años, le pidió a Santa Claus.



"Quiere una muñeca rosa, de brillos y que sea mágica. Creo que Santa tiene que ponerse a chambear. Ella nació el mismo día de mi cumpleaños y somos muy parecidas. La veo y es mi mini-me, ya no se quiere peinar y todos los días la llevo peinada a la escuela, pero sale así (despeinada)”.



Finalmente, para esta Navidad, Zuria Vega desea:



"Salud, pues cada vez valoro más la importancia de estar sanos y sin salud no hay nada. También pido por amor, trabajo y que mi familia también tenga lo mismo, con eso estoy”.



Con información de Excélsior