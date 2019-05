Zuria Vega se come su placenta

Zurita Vega se convirtió en madre de Luka hace algunos días y, mediante su nuevo canal en Youtube, dejó con la boca abierta a todos sus seguidores con una peculiar confesión.La actriz compartió un video en el que revela que ella bebió un licuado hecho de su placenta y frutos rojos, esto para que el bebé obtuviera distintos beneficios.Asimismo, en dicho clip se puede ver a Zuria Vega, en una cama de hospital dándole las gracias a una enfermera por haberle dado su bebida, dejando a sus seguidores sorprendidos.Vega explicó el color del licuado, despejando las dudas de sus fans para que no se asustaran."Gracias a ella que me acaba de dar mi licuado de placenta, y no se asusten, es rojo por los frutos rojos con los que lo hicimos, la verdad sabe a licuado rico", dijo Zuria.