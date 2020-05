06 Mayo 2020 04:10:00

10 de Mayo, sin panteones

Este miércoles, por ahí del mediodía, se dará a conocer el decreto para prohibir de manera temporal, y en especial el 10 de mayo, las visitas a los panteones de Coahuila. La idea de las autoridades es evitar las concentraciones masivas con motivo de la celebración del Día de la Madre y con ello sacarle la vuelta al contagio de Covid-19, precisamente en una de las semanas más críticas de la emergencia.



Las restricciones van a estar vigentes entre el 8 y el 11 de mayo, y los panteones solo estarán abiertos para servicios funerarios.



Entre tanto, este martes se modificó el contenido del decreto para el manejo adecuado de los cadáveres. El nuevo documento se empareja con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Secretaría de Salud estatal y la Fiscalía General del Estado.





Pastelerías y florerías



El decreto que este miércoles emitirá el gobernador Miguel Ángel Riquelme no menciona nada sobre el funcionamiento de florerías y pastelerías, como se especuló durante los últimos días, de tal manera que esos establecimientos podrán estar abiertos conforme a los lineamientos de cada ayuntamiento.



A través de los alcaldes y de los subcomités regionales de salud y en coordinación con la Canirac y la Canaco de cada región, en el caso de Saltillo, y la Sureste, a cargo de Fabio Gentiloni y Eduardo Dávila Aguirre, respectivamente, se va a sugerir a los restauranteros que los pedidos de comida para llevar no sean para más de seis personas, en un intento por evitar las concentraciones masivas, incluso en casa.





Ladrones detenidos



Una hora 15 minutos después de cometer un robo con violencia en Monterrey, en los terrenos de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, donde además despojaron a una familia de su camioneta y huyeron rumbo a Saltillo, tres ladrones fueron detenidos en el filtro de seguridad pública y vigilancia sanitaria que corporaciones estatales, federales y la Municipal tienen frente a la empresa Kimberly Clark.



Los hechos de violencia en la capital de Nuevo León se reportaron al filo de las 17:00 horas y a los responsables les alcanzó para salir de aquella ciudad, tomar carretera y pasar la guardarraya.



En terrenos de Coahuila, las corporaciones policiales estaban al tanto de lo ocurrido y los esperaban. A las 18:15 horas se concretó su detención.





Se detuvo y saludó



No muy lejos de donde ocurrieron los hechos se encontraba el gobernador Miguel Ángel Riquelme. Por la tarde acudió a Monterrey para una reunión de trabajo de la Alianza del Noreste y cuando regresaba por carretera fue puesto al tanto de la situación.



Como guiño al desempeño de los policías, quienes además de resguardar la seguridad de los ciudadanos cumplen ahora tareas de apoyo a las autoridades sanitarias, el Gobernador detuvo su camioneta, la estacionó a la orilla de la carretera, bajó y saludó con las medidas de precaución correspondientes a la contingencia, a los policías que participaron en la detención.



En el filtro de seguridad participan policías estatales adscritos al área de Reacción; la Guardia Nacional, la división Caminos y la Policía Municipal de Ramos Arizpe, en donde manda el alcalde José María Morales Padilla. La palmada en la espalda fue para todos, a manera de comprobar que, por lo menos en Coahuila, la coordinación policial funciona.





En 15 días



Después del 20 de mayo y antes de que concluya el mes, las empresas de Coahuila vinculadas con el sector automotriz empezarán a funcionar, pero con las medidas sanitarias que para entonces se deberán definir.



Según los enterados, la estrategia económica de Estados Unidos establece que las armadoras y empresas de autopartes se reabrirán dentro de 15 días y a partir de ahí la reacción será en automático para las compañías con asentamiento en las distintas regiones de Coahuila.



Y precisamente para revisar la estrategia de reapertura de la industria automotriz, el gobernador Riquelme estará este miércoles en Piedras Negras para participar, junto al alcalde Claudio Bres Garza, en un encuentro con empresarios del ramo. Aprovechando el viaje, allá mismo participará en la sesión semanal del Subcomité Regional de Salud.





Protección ciudadana



Quienes dan buenos resultados al alcalde Manolo Jiménez en la atención de la contingencia del Covid-19 son el director de Desarrollo Urbano, Andrés Garza, y el nuevo titular de la Dirección de Protección Civil, Alberto Neira.



Nos reportan que a los dos jóvenes funcionarios se les ve muy al pendiente en los operativos que junto con la Guardia Nacional se realizan para verificar que los negocios cumplan con las normativas federales y estatales. Eso, además de la chamba normal de su respectiva área.





Como la ‘Belisario’



Hoy habrá sesión virtual de los diputados locales y una de las propuestas que va a llamar la atención es la del diputado udecista Emilio de Hoyos Montemayor, para instituir la Medalla de Honor Venustiano Carranza para los coahuilenses que se hayan distinguido durante su trayectoria de vida, en cualquier área de la actividad humana, por un comportamiento ejemplar o virtudes cívicas; por sus hechos o aportaciones trascendentes para el desarrollo del estado, o bien por su servicio al pueblo de Coahuila.



De aprobarse la iniciativa del presidente de la Junta de Gobierno, sería una distinción de relevancia estatal, como en lo nacional ocurre con la Presea Belisario Domínguez, que cada año concede el Senado.