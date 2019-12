23 Diciembre 2019 04:07:00

103 años

Son los que acaba de cumplir ese héroe del cine de mi adolescencia, Kirk Douglas, que hizo un titipuchal de películas desde 1946 hasta 2005. Wikipedia: Issur Danielovitch Demsky (Ámsterdam, Nueva York, 9 de diciembre de 1916), más conocido como Kirk Douglas, es un actor y productor de cine estadunidense. Entre sus papeles destacan su interpretación del pintor Vincent Van Gogh en ‘Sed de vivir (1956) y como el protagonista de Espartaco (1960), película de Stanley Kubrick. Por su extensa y reconocida carrera recibió (de consolación como Chaplin y tantos otros) un Premio Oscar honorífico en 1996, festejando sus 50 años en el cine. Es padre del también actor Michael Douglas. Después de la actriz Olivia de Havilland es el superviviente más longevo de los actores del cine clásico. Su película favorita es Lonely Are The Brave(1962, Los valientes andan solos: ‘Jack Burns, un vaquero amante de la libertad y de los horizontes abiertos, llega cabalgando al pueblo de Duke City. Su intención es liberar a su amigo Paul Bondi antes de que lo trasladen a una prisión estatal. Bondi, que ha sido condenado a dos años de cárcel por acoger en su casa a algunos mexicanos que han cruzado ilegalmente la frontera, es un escritor que dejó su vida aventurera para casarse). Curiosamente aparece en el reparto de esta película, en el papel de Bondi, un cierto Michael Kane (canadiense, 1922-2007, no confundir con el famoso Michael Caine).” Famoso, joven, rico, guapo e inescrupuloso como buena estrella, Kirk Douglas tuvo romances con docenas de las más bellas actrices de Hollywood.



Citas de Kirk Douglas



“Todos los niños son actores naturales, y yo sigo siendo un niño. Si creces completamente, pierdes todo talento natural.



“Mis hijos nacieron en la riqueza. Pobrecitos, ellos carecieron de la ventaja que yo tuve de nacer en la miseria más espantosa.



“Por desgracia, en cuanto comencé a fumar no pude parar. Yo me fumaba dos cajetillas al día y así pasé 10 años. Adopté el método de mi padre cuando decidió dejar de fumar. Se guardaba un cigarrillo en la bolsa de la camisa y, cada vez que sentía el impulso de fumar, sacaba el cigarrillo y lo confrontaba: ‘¿Quién es más fuerte, tú o yo?’ Ese método funcionó para él, y funcionó para mí.



“El proceso de aprendizaje continúa hasta el último día de tu vida.



“La virtud no es fotogénica.



“Para salir de la depresión solo hay un camino: pensar en otros, hacer algo por alguien más.



“Uno no aprende a vivir hasta que aprende a dar.



“Cuando yo era niño, casi todas las noches alguien tocaba a nuestra puerta pidiendo algo de comer. Y a pesar de que éramos muy pobres, mi madre siempre encontraba algo que darles.



“Lo que primero noto en una mujer es su feminidad, que no tiene nada que ver con un rostro bonito.



“La única ventaja que le veo a esto de ser judío, es que puedo ser abiertamente antisemita.



“No necesito que un crítico me diga que soy un actor. Yo mismo decido qué soy. Nadie es mi jefe. Nunca he tenido jefes.



“Digámoslo francamente: el mundo está patas arriba, y las nuevas generaciones van a heredar este desastre.



“Siempre he agradecido que mis padres emigraran de Rusia a fin de que nosotros, sus hijos, tuviéramos mejores oportunidades. Yo la tuve.



“Yo he dirigido dos películas y ambas fueron un fiasco de taquilla, así que decidí no hacer una más.



“La mayor tristeza de cumplir tantos años es que casi todos tus más viejos amigos se han ido: Jonh Wayne, Burt Lancaster, Frank Sinatra, amigos con los cuales me encantaba trabajar.



“Con John Wayne yo discutía sin parar, y aun así hicimos cuatro películas juntos.



Un papel de villano es más interesante, dramáticamente, que uno de galán”.