29 Junio 2019 04:05:00

15 consejos para la chamba

Ahora que estamos en época de graduaciones universitarias, vale la pena repasar una lista de consejos que les he dado a mis dos hijos y a mi hija cuando se graduaron de carrera.

Apúntalos. Son valiosos para cualquier hijo, sobrino, ahijado o empleado. O por qué no, para todos los mayores que mantienen la chispa del novato (que mucha falta hace en la era de la 4T).



1. Conoce a fondo tu trabajo.

El superficial no avanza, se atora. En el mundo compiten productos; en las empresas, personas. Conviértete en un experto en tus actividades y después en tu departamento, tu empresa, tu industria, etc. Lee e infórmate de fuentes confiables. OJO, rara vez se aprende en 140 caracteres.

Profundiza.



2. Preguntando se llega a Roma.

Nadie nace sabiendo. No temas si no conoces algo. El que pregunta, aprende, el que no, permanece ignorante. Ya verás, si preguntas recibirás ayuda. Ah, y dando y dando: también tú ayuda.



3. Haz la tarea.

Una cosa es preguntar y otra preguntar sonseras. Como en la escuela: la tarea importa. ¿Tienes un proyecto? Entiéndelo. ¿Visitarás a alguien? Infórmate. Toda actividad requiere respeto, mas no temor. El respetuoso se prepara; el tímido se

paraliza.



4. Detente antes de empezar.

Evita la tentación de la acción inmediata. Antes de iniciar una tarea o proyecto, detente a estudiar, planear y crear hipótesis. Así tendrás mejores resultados y en menos tiempo. OJO, encuentra un balance; evita la parálisis por análisis.



5. Relaciónate y encuentra mentores.

Extiende las redes sociales al ámbito laboral. Pero acá no es de “likes” o “shares”, sino de conexiones vivas. Conoce realmente a la mayor cantidad de gente posible. En distintos niveles y departamentos.



6. Procura a tu jefe.

Será tu relación más importante. Entiende sus prioridades y excede sus expectativas. Busca una relación gana-gana. OJO, no te vuelvas un “yes man”, pero al exponer ideas distintas siempre acompáñalas de valor agregado, de datos y opciones.



7. Amarra tu estrella

al éxito.

Después de estar un tiempo en cualquier puesto te darás cuenta qué personas, departamentos o proyectos tienen buen futuro. Relaciónate con ellos. Al crecimiento siempre lo acompañan las oportunidades.



8. Comete errores buenos.

El fracasar puede ser fuente de mejora, de éxito. Pero procura fallar temprano, para que los costos sean lo más bajos posibles. Si te das cuenta que algo va mal, ajusta rápido. Ah, y si fallaste SIEMPRE has una introspección, deriva lecciones del

fracaso.



9. Da kilos de mil 100 gramos.

Nunca te quedes corto. Evade el “luego lo arreglo” y el “casi ya está”. Da lo que te piden y si puedes, más: más opciones, ideas, sugerencias o alternativas.

10. Se pulcro, breve y claro.

Ideas concisas y precisas. Echar rollo es fácil, pero no lleva a ningún lado. Planea tu comunicación: puede ser igual de importante que los resultados de tu tarea o proyecto.



11. Para hablar, primero escucha. Cuando hables, que hable por ti la lógica.

Si no escuchas, no aprendes. No olvides esto, sobre todo cuando progreses y te hagas jefe. Discrimina lo insulso y atesora lo valioso. Cuando sepas algo, habla. Pero hazlo con argumentos sólidos, la lógica es tu mejor aliada.



12. Nunca dejes de llenar tu caja de herramientas.

Todos cargamos una como ejecutivos y personas. Si dejas de llenarla, cambia de horizontes. Nunca dejes de aprender.



13. No comprometas tus principios.

Ten cuidado con el “mal de grupo”. Es más fácil voltear la cara a otro lado ante la trampa de un grupo. Nunca cambies tus cimientos. Si los ves amenazados, cambia de arquitecto.



14. Haz el bien.

Nunca hagas a un compañero(a) lo que no quieras que te hagan.



15. Diviértete.

No te tomes tan en serio que desaparezca el esparcimiento y las sonrisas en tus labores.

Espero que estos consejos te sean útiles a tí o a algún conocido. Y que todos los que empezarán pronto un trayecto profesional tengan éxito y felicidad. ¿Cuáles consejos darías tú? Házmelos llegar y con gusto los comparto. ¡Que tengas un excelente fin de semana!

Posdata. ¿Quiere el Gobierno inversión privada e impugna un contrato de la CFE? Así no es señores. Sus acciones pesan más que sus rollos.



En pocas palabras.

“En la juventud aprendemos. Con la edad entendemos”.