02 Febrero 2020 03:10:00

15 de febrero

ES LA FECHA LÍMITE para anunciar a quienes van en la boleta electoral y vemos a muchos moverse, unos más y otros medio mudos, será difícil para los partidos, no son los tiempos del carro completo.



MORENA DIFÍCILMENTE dará el zarpazo anterior, han desilusionado totalmente, más de un año echándole la culpa de su fracaso para gobernar a los de atrás, cuando se debe ver hacia adelante, sólo promesas.



EL PAN HA MANTENIDO fuerte la imagen ciudadana, trabajan con cordura, ya saben el caminito, han aprendido con el tiempo y eso les favorece, será una contienda entre dos partidos: PAN y PRI.



EL PRI LE SIGUE y seguirá apostando a su estructura, no irá con caras nuevas, aunque así lo quiera el ciudadano, eso no funciona, ya se vio en las pasadas elecciones.



IRÁN CON LOS DE mejor imagen y con buena aceptación ciudadana, pero con militancia, el reto es controlar las traiciones y deslealtades, ahí está lo complejo del asunto.



LOS LÍDERES de la estructura ya le aprendieron y saben que sólo los buscan en período electoral o cuando hay que hacer montón, habrá que definir quiénes tienen una lealtad por sobre todo.



MUCHOS DE LOS LÍDERES fuertes naturales del PRI ya están trabajando para otros partidos, corrieron después del fracaso electoral en pasadas elecciones, ahora le dan juego a todos y sacan doble tajada.



SEGÚN CIFRAS oficiales, en Monclova van 3500 trabajadores que se han quedado sin empleo en los últimos 90 días y se nota en los locales comerciales que poco a poco han cerrado debido a la crisis.



EN MONCLOVA ya se siente el desempleo, Gunderson ha reajustado 500 trabajadores en tres meses, Trinity reajustó 400 trabajadores, Teksid y Joyson han tenido importantes reajustes, se nota en los comercios.



MIGUEL ÁNGEL RIQUELME firmó esta semana el PACTO COAHUILA 2020, en él se ratifica el compromiso con el sector empresarial, trabajadores y Gobierno de Coahuila, todos juntos y de la mano.



ESTE PACTO TIENE como compromiso seguir trabajando unidos por un Estado con inclusión, igualdad y justicia laboral, así nomás sin tanto rollo el Gobierno Estatal facilita oportunidad de crecimiento, los empresarios a invertir y generar fuentes de empleo y a ganar ganar.



LA DESIGNACIÓN de Sonia Villarreal al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en Coahuila llamó mucho la atención y no porque fuera mujer, sino por la falta de experiencia y conocimiento, estábamos acostumbrados a militares, luego civiles con experiencia y ahora sin experiencia.



VARIOS EMPRESARIOS y comerciantes externaron su extrañeza, el horno está caliente y no se esperaba alguien sin experiencia, algunos dicen habrá que dar el beneficio de la duda, la cuestión es que el crimen no da espacio para dudas.



POR LO PRONTO en reunión con empresarios reconoció que en Coahuila están operando grupos del crimen organizado, cosa que Pliego nunca reconoció, sólo llegó a aceptar que intentaban entrar, no que estaban operando, o la chamaquearon con la respuesta o decidieron decir las cosas como son.



LUPITA OYERVIDES Y MIGUEL TORRUCO, secretario de Turismo en México, han hecho buena mancuerna, se reunieron en España y de nuevo esta semana en México, son buenas noticias para Coahuila.



LUPITA ESTÁ DECIDIDA a demostrar y dejar legado, por lo pronto anote, puso en orden el malgasto de los recursos públicos y logró lo que en todo México y varios países no se había podido, que AIRBNB pagara impuestos.



MIGUEL TORRUCO le sabe bien al turismo, su experiencia data de décadas y le tiene cariño a Coahuila, seguramente lo veremos seguido en el Estado, le gusta la carnita asada y aquí es lo que sobra.



ALFREDO PAREDES paró en seco los abusos de Grúas Salas, esos que nadie entiende o sabe cómo se metieron al sistema, con tanta queja por los abusos.



LOS OBLIGÓ A CUMPLIR con el convenio que firmaron para dar servicio y que es 850 por arrastre y 50 pesos diarios por pensión, los pobres que caían en sus garras tenían que ir a empeñar hasta la cama para completar, unos verdaderos bandidos.



PAREDES les dijo fuerte y claro, que no va permitir abuso alguno, ya bastante es la pérdida del patrimonio para que todavía te roben los de las grúas, cobran más caro que una ambulancia aérea.



ENTRE ARRASTRE y 3 días de pensión, que es el tiempo promedio por liberar un vehículo de cualquier accidente, te pedían 5 mil pesos mínimo, más que si estuvieras hospitalizado en un sanatorio de lujo.



ÓSCAR FLORES, alias “La Pólvora”, el de San Buena, está decidido a ser candidato por la Diputación y/o por la siguiente alcaldía. El ex munícipe agarró su celular, se sube a su carro y a hablar de cualquier tema.



“LA PÓLVORA” salió bien durante su administración y parece que su gente lo sigue apoyando, tiene grandes probabilidades de ganar, él por lo pronto dice que las canicas las trae en su bolsa.



EL AVIÓN EN CACHITOS. Ayer se hacían dos preguntas en redes sociales, la primera, es que el premio mayor de la Lotería Nacional se reparte en 4 series de 20 cachitos, es decir, entre 80 pedacitos, cómo le van hacer para repartirlo entre 80 personas.



LA SEGUNDA ES, que según la ley, la Lotería Nacional está impedida legalmente para hacer rifas en especie, habría que modificar la ley al respecto, por lo pronto si le va entrar vaya viendo dónde lo va a estacionar.



AUNQUE EL CABECITA de algodón ya dijo también, que al que gane no se lo va a entregar, que le van a dar de a poquito el dinero para que no se vuelva loco con tanto dinero, total que entrarle a una rifa por algo que no te van a dar, como que ya no checa.