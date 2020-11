22 Noviembre 2020 03:10:00

172 millones de derroche

Buen día .172 millones de pesos serán echados al cesto de la basura en Coahuila, son recursos públicos proveniente de los sufridos contribuyentes, y ese presupuesto fue asignado por el Instituto Electoral de Coahuila para los partidos políticos que dispondrán la bolsa millonaria en 2021, mientras la mancha de la pobreza, virus y desempleo se extiende sin freno.



Esa bolsa se divide en gastos ordinarios, actividades específicas y el postre del festín es el recurso público para tareas vinculadas al proceso electoral donde el primer domingo del próximo mes de junio estarán en disputa los 38 ayuntamientos de la entidad, por lo general ese pesado lastre se las ingenia para robar el dinero, recurriendo a triquiñuelas para justificar el egreso.



Válgame, hasta a los partidos que no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación del 3 por ciento el Instituto Electoral de Coahuila los está incluyendo en el presupuesto momentáneamente porque los sinvergüenzas hasta se atrevieron a impugnar y como son satélites del PRI tal vez se recurrirá a darles vida artificial como el Partido Unidos de los Moreira.



¿Hasta cuándo?



El reclamo de los mexicanos en general es que ya basta de que sean los contribuyentes quienes con sus impuestos mantengan el lujoso tren de vida de quienes tienen décadas sin trabajar en algo decente, si alguien desea ser candidato pues que le cueste, pero ninguna legislatura promoverá cambios a la ley.



En Morena es donde están los más feroces depredadores del presupuesto público porque traen el ADN del prianismo, y por eso hay denuncias al interior por pillaje y bandidaje, también ante la Fiscalía General de la República, ahí están con las fauces bien abiertas, pero todos están igual o menos peor, ni siquiera destinan presupuesto a las campañas porque lo roban, viven mejor que cualquier empresario exitoso.



Local higiénico



Por considerar que la sede oficial de Morena municipal es antihigiénica y enclavada en un área rodeada de hoteles de paso donde abundan prostitutas, ebrios y ladrones, un grupo de militantes rentó un local funcional donde sesionan aparte de la Comisión Municipal Auxiliar.



“Se decidió rentar un local en calle Ildefonso Fuentes el cual es funcional, limpio, amplio con todos los servicios, todo lo contrario, al que está ubicado en la Privada Cuauhtémoc donde continúan los integrantes del Comité Municipal Auxiliar”, manifestó José Rivera Silva.



“Además no hay información oficial de dónde está el presupuesto de 3.5 millones de pesos enviados desde el CEN para adquirir un local propio, esto se arrastra desde 2019, y la operación de compra venta no se logró porque el inmueble está intestado, pero del dinero nada se sabe”, señaló.



Comicios internos en PAN



Monclova, Frontera, Castaños, y San Buenaventura son los municipios de la Región Centro del Estado donde el PAN convocará en su momento a elecciones internas para elegir candidatos a alcaldías, regidurías y sindicaturas una vez que sea difundida la convocatoria por Jesús de León Tello presidente del Comité Directivo Estatal con la anuencia del Comité Directivo Nacional.



Con la noticia del resultado del proceso de asociación entre Altos Hornos de México con Lámina y Placa Comercial de Grupo Villacero así terminará prácticamente el 2020 bajo extremos cuidados por la pandemia donde en caso que el invierno sea crudo esto complicará las cosas, sin embargo, se han registrado temporadas de fin e inicio de año con temperaturas calcinantes.



:Se aproxima la aparente asociación entre Altos Hornos de México con Lámina y Placa Comercial de Grupo Villacero la cual se consumaría dentro de algunos días, entonces hay que permanecer unidos, solidarios”, señala Julio César Aguilera, portavoz de la Sección 288 que aglutina a casi 2 mil trabajadores de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México.



