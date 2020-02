26 Febrero 2020 12:51:00

#2 ‘La Milla’

Aquí en Estados Unidos hay un término que le llaman ‘The extra mile’ (La Milla Extra), del cual hablaremos hoy, y veremos los beneficios de generar valor agregado al momento en que hacemos más de lo que nos piden; aparte de la satisfacción personal, muchos otros regalos y satisfacciones vienen en conjunto cuando damos “LA MILLA EXTRA”.



LA MILLA EXTRA es un término en el que nos definen que debes siempre darle un “plus”, un extra esfuerzo, una extra dedicación, un extra valor agregado, un extra servicio, UN EXTRA… llámalo como le llames a hacer algo adicional de lo que se nos pide… Michael Jordan, considerado uno de los mejores basquetbolistas de todos los tiempos la definía como “Soy un creyente que si le das a LA MILLA EXTRA a lo que haces con autenticidad y la mejor actitud, los resultados llegarán por sí solos’’. Robin Sharma, uno de los mejores autores de libros a nivel mundial, define la milla extra como: “La Gente Ordinaria te va a entregar Calidad y Servicio, pero, la gente que da LA MILLA EXTRA es la gente Extraordinaria que te entregará Calidad, Servicio más Excelencia’’. Steve Jobs la definió como sigue: “Si tú haces algo solo por ti, si no haces lo que amas, nunca podrás dar LA MILLA EXTRA, ya que se requiere siempre de esfuerzo extra para lograr metas y ayudar personas’’.



Cuando empezaba mi vida profesional, a mis 19 años, uno de los mayores aprendizajes que obtuve de mi padre (quien tiene taller mecánico) fue que un día él me dijo: Sea donde sea que trabajes siempre recuerda esto: quienes ponen un negocio lo hacen para generar beneficio y, si se puede, también empleo; si ayudas con eso te aseguro que siempre tendrás seguridad laboral… Nadie nunca está peleado con los resultados positivos+ganancias, y la única forma de lograrlo es haciendo más de lo que te piden… Palabras sabias que me han ayudado mucho en mi carrera y mi vida personal. Nada más similar a LA MILLA EXTRA.



Hay que aclarar que no se trata solo de poner extra en algo que no le da valor, ya que puede salir contraproducente. El extra depende de lo que te dará mejor resultado en la actividad, puede ser por ejemplo una llamada de algún cliente a tu hora de salida y le inviertes el tiempo en atenderlo, y proporciónale lo que requiere, puede ser que estás haciendo entregas y al terminar después de la entrega no solo dejas el paquete, sino que además limpias el lugar; ir con tu hijo a los juegos y además subirte con él; invitar a tu abuelo a un café y además solo escucharlo; en fin, hay muchas maneras de dar el extra como persona, como trabajador, como padre, como hijo, como amigo, etc.



Todas las organizaciones y personas aprecian LA MILLA EXTRA de los empleados. Aunque parezca difícil creerlo no siempre la encuentras. Si tú das LA MILLA EXTRA en tu trabajo y actividades, siempre pensando en obtener el resultado positivo de la actividad, más la ganancia que la organización busca; si lo logras, estarás siempre en una posición más segura en ti mismo como profesional que de seguro se reflejará en más estabilidad en tu trabajo y, por qué no, potenciales ascensos para ti. Saber leer en tu organización lo que sería LA MILLA EXTRA de la actividad no es un arte, es una práctica diaria hacia la excelencia y productividad.



LA MILLA EXTRA debe de ser un hábito de forma de vida. Hacer siempre LA MILLA EXTRA te hará diferente a los demás y te dará la oportunidad invaluable de dejar tu sello personal de diferencia, y, como todos sabemos, el mundo siempre se sorprende y compromete de quienes viven de esa manera.



Recuerda también, LA MILLA EXTRA está ligada a la LEY DE LA COMPENSACIÓN: Das más-recibes más. Si la haces un hábito de vida, te dará resultados grandiosos… La pregunta de hoy es: Y tú…¿das LA MILLA EXTRA en lo que haces?... Agradecimiento y bendiciones…