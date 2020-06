27 Junio 2020 04:10:00

20 de septiembre

De las tres fechas que contempla el INE para que se lleve a cabo la elección, los del PRI tienen veladoras encendidas para que sea el 20 de septiembre.



En el PRI de Rodrigo Fuentes se preparan como si ya estuviera definida la fecha.



Le están apostando a que el nivel de contagios haya disminuido en todo el Estado y se pueda llevar a cabo la elección sin contratiempos.



Los candidatos están haciendo su trabajo a ras de tierra, con visitas en los seccionales, aprovechando el tiempo.



¿PAGAN O NO?



En AHMSA juran y perjuran que sí están pagando a los proveedores.



Los empresarios lo niegan e insisten en que se les liquide una deuda que ya lleva hasta más de un año.



Alguien no está diciendo la verdad, en AHMSA o los líderes empresariales.



Por el lado de la empresa, Francisco Orduña revela las cantidades que han pagado.



Culpa a los líderes de las cámaras por no bajar la información a sus socios.



Lo que menos quieren los proveedores es información, lo que exigen es que se les pague.



IP Y VOCEROS



Muy bajo nivel le han dado al proceso de compra-venta de Altos Hornos de México.



Todavía hay quienes no creen en aquella llamada que hizo Alonso Ancira a Gerardo Bortoni, presidente de la Unión de Organismos Empresariales.



Los que saben de ese tipo de negociaciones insisten en que el todavía presidente del Consejo de Administración no guardó las formas.



Los empresarios, algunos, están convertidos en voceros de la empresa.



Lo es Bortoni y ahora hasta Raúl Flores, de la CMIC, mientras que de AHMSA no salen a dar la cara.



UDC Y CANDIDATOS



Por lo que se oye en UDC, se dice que César Menchaca ha ido perdiendo terreno, el mismo que ha ganado Pedro Magaña.



A pesar de que el regidor está en el filo de la navaja y que sus actividades lo ponen contra la pared, dan por hecho que será el candidato a diputado local.



Cualquier partido podría impugnarlo y tumbarle la candidatura, pero se van a arriesgar, consientes de que no tienen posibilidades de ganar.



Pero después de César tienen otro negocio con Magaña y si no les resulta tienen otros dos, uno funcionario municipal y el otro empresario.



A LA PALABRA



De poco le ha servido al gobierno de la 4T bajar millones de pesos en préstamos si no tienen el apoyo de los beneficiarios.



Con los créditos a la palabra no han podido comprar conciencias, al menos en los ciudadanos “pensantes”.



Se trata de microempresarios que tuvieron acceso a los 25 mil pesos que les llegaron del crédito, no quieren saber nada de Andrés Manuel López Obrador.



En Monclova se cuentan por decenas de los que pudieron tener el préstamo que empezarán a pagar hasta enero del 2021, pero de todos, la mayoría no simpatizan con el partido del Presidente de México.



JUZGADOS CERRADOS



Los abogados ya dejaron de creer en Gilberto Haro, su líder.



Y es que el presidente del Colegio de Abogados se cruza de brazos y no presiona para agilizar los procesos en los juzgados.



Apenas abrieron y los casos van a paso de tortuga.



Lo peor es que ya el próximo mes tienen programadas vacaciones y pasarán otro mes cerrados.



A los abogados les ha llegado la información, tal vez equivocada, que los juzgados volverán a la normalidad hasta diciembre.



Mientras tanto, Haro se hace como que la Virgen le habla.