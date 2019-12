22 Diciembre 2019 04:08:00

2019: recuento/ 1

Con el 2019 a punto de expirar, resulta aconsejable hacer un recuento de los 12 meses que están a días de pasar a la historia. De 2019 puede decirse cualquier cosa, menos que fue aburrido. Hubo de todo. Menudearon las noticias negativas y tristes, mientras las positivas y optimistas el destino decidió proporcionarlas con gotero.



En distintos medios de comunicación, especialmente la televisión, se arman en esta temporada foros para discutir quién fue la figura más destacada del año y cuál el acontecimiento noticioso más relevante tanto en el plano nacional como en el internacional. Dos categorías a las que, en nuestro caso, es necesario agregar lo ocurrido en el ámbito local.



Figura nacional. Controvertido, adorado por unos, duramente criticado por otros, a ratos dando bandazos hechos públicos en sus declaraciones, el hombre del año fue sin duda Andrés Manuel López Obrador. Su estilo personal de gobernar, que a no todos convence, por supuesto, ha marcado profundas diferencias con el pasado.



Este 2019, que ha sido también su primer año de Gobierno, ofrece contrastes, luces y sombras. Incongruente por momentos, sostiene su discurso en el combate a la corrupción y, sin embargo, uno de sus colaboradores más cercanos, Manuel Bartlett, es exonerado por la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval

Ballesteros.



Esto después de haber salido a la luz pública la faraónica fortuna de Bartlett y sus allegados, que omitió incluir en su declaración patrimonial. ¡Bonito regalo de Navidad envuelto en papel color de impunidad recibió el director de la Comisión Federal de Electricidad!



La decisión de doña Eréndira le ganó en automático el discutible honor de ser comparada con Virgilio Andrade, que en el sexenio pasado no encontró ni sombra de conflicto de intereses en el caso de la siempre recordada casa blanca. Pero, lo que es peor, Sandoval Ballesteros erosionó el pilar principal del discurso presidencial, sembrando la duda sobre si solo se trata de un recurso retórico.



Con la esperanza de que 2020 traiga al Gobierno federal una buena dosis de congruencia, indispensable para la buena marcha del país, López Obrador es el hombre del año.



Noticia nacional. La reciente detención de Genaro García Luna en Estados Unidos y el juicio que se le seguirá en una corte federal de Nueva York ha sido elegida por algunos periodistas y opinadores como la noticia del año. Esperan –incluyendo al presidente López Obrador– que el otrora poderosísimo súper policía haga revelaciones comprometedoras que involucren a importantes políticos del pasado, entre ellos a expresidentes de la República.



Desde mucho antes de su detención, García Luna cargaba ya un negro historial por sus procedimientos poco ortodoxos, como fue el montaje para culpar de secuestro a la francesa Florence Cassez.



A pesar de todo, no debe olvidarse que el detenido enfrenta un juicio en el cual debe primar la presunción de inocencia, ni tampoco que hasta ahora las pruebas en su contra son declaraciones de narcotraficantes. No se trata de defenderlo, sino de poner las cosas en su verdadera dimensión.



En vista de lo anterior, me quedaría con “El Culiacanazo” como la noticia más impactante e importante del año, tanto por lo ocurrido, pero, principalmente, por la alarmante debilidad mostrada por el Gobierno al dejar la capital de un estado en manos de la delincuencia, renunciando a su capacidad –y obligación– de gobernar.