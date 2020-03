19 Marzo 2020 04:09:00

2020: la tormenta perfecta para Coahuila

Sin que se trate de un llamado apocalíptico, el primer trimestre de 2020 Coahuila -como ningún otro estado de la República- reúne las condiciones necesarias para la tormenta perfecta.



En la Región Centro, con Altos Hornos de México (AHMSA) prácticamente desfondada y cada día menos productiva desde que fue intervenida de facto por la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno federal, y encarcelado y depuesto por corrupción su presidente del Consejo de Administración.



En la Región Carbonífera, con la actividad extractiva de carbón paralizada gracias a que la Comisión Federal de Electricidad no ha requerido el mineral -como habitualmente hacía- para sus centrales termoeléctricas de Nava.



En la Región Sureste, a punto de suspender operaciones y frenarse la industria automotriz a consecuencia de la recesión (con medio planeta en cuarentena, lo último que se piensa es en comprar un coche; y si no hay demanda, no hay producción industrial). Por si fuera poco, GM sufre un impacto directo desde Estados Unidos, y Fiat Chrysler de Italia, el país más afectado por el coronavirus después de China.



En la Región Norte, la amenaza de cerrar la frontera de México con Estados Unidos -como ya lo hizo el país vecino con Canadá para viajes no esenciales- está latente merced a la pandemia del Covid-19. A ello se suma el tipo de cambio, ya que ayer el dólar se cotizó en 24 pesos, su máximo histórico, cuando hace un par de semanas estaba en 19. Cinco pesos de diferencia en solo 14 días.



Se trata de una situación drástica, grave y de magnitud inusual como no se tiene registro en la historia contemporánea de la entidad. Y reitero: no soy agorero del desastre ni estoy magnificando, sobredimensionando o exagerando el impacto económico.



Además de lo anterior, otros factores contribuyen también a un panorama negro en lo sucesivo.



Si se intentaba promover el turismo religioso en Semana Santa y los viajes nacionales hacia los siete pueblos mágicos del estado a fin de activar la economía, ese ingreso estimado tampoco se obtendrá ya debido a las restricciones de movilidad y concentraciones masivas.



El proyecto-iniciativa (o ecocidio inminente, según se vea) del fracking para explotar gas shale en los Cinco Manantiales, iniciado en 2013, es ahora menos viable que nunca debido al precio del petróleo a la baja (en su mínimo desde 2002), pues este se vincula directamente con las inversiones internacionales en el ramo. A nivel macro, la inestabilidad de los mercados y la caída de la bolsa de valores influyen. En resumen: no es una opción, ni lo será a corto y mediano plazo.



De inversión extranjera, específicamente de Asia, mejor ni hablamos.



Tampoco dispone Coahuila, a diferencia del sexenio presidencial anterior, de ingresos extraordinarios y discrecionales de participaciones federales. A lo anterior hay que agregar que, en 2020, ya no cuenta con la partida presupuestal del Fondo Minero, la cual se eliminó del Presupuesto de Egresos de la Federación, el cual apunta preferentemente al asistencialismo social y proyectos estratégicos en el sur del país como directrices del gasto público.



A todas las regiones por igual afectará el cierre temporal indeterminado -pero acertado y prudente- de espacios públicos, decidido ayer en el Consejo Estatal de Salud que agrupa los tres órdenes de Gobierno. Esto afectará directamente a los prestadores de servicios (restaurantes, bares, gimnasios, centros nocturnos), empleados y proveedores de estos, y demás beneficiarios indirectos en la cadena comercial. El riesgo de quiebra es mayor para pequeñas y medianas empresas, primordialmente las de reciente creación, considerando que la contingencia podría durar hasta cuatro meses, de acuerdo con la estimación oficial.



Ahora bien, para poder cumplir con la emergencia sanitaria de control y prevención epidemiológica se podrán ausentar y tendrán licencia con goce de sueldo cierto grupo de trabajadores de la Administración pública estatal en condiciones especiales. La Iniciativa Privada, a su vez, tomará previsiones con base en las condonaciones y estímulos fiscales que reciba. Sin embargo, queda desprotegido un amplio sector que vive al día en la informalidad; ¿cómo quedarse en casa indefinidamente cuando su ingreso es el jornal que obtienen producto de su trabajo?



Todo lo mencionado supera por mucho las condiciones vividas en 2009, el antecedente más próximo de crisis en la entidad, ocasionado por la conjunción del brote de influenza AH1N1 y la gran recesión ocasionada como efecto dominó por la caída del banco estadunidense Lehman Brothers, y el sector automotor.



Entonces la solución estatal -que, vista a la distancia, fue más pretexto que otra cosa- fue apalancarse con la deuda pública valiéndose de las buenas calificaciones crediticias que mantenía Coahuila en aquel tiempo. Con el dinero prestado hubo inversión en obra pública y subvenciones sociales, hasta que las finanzas estallaron en 2011 y a partir de 2012 se cerró abruptamente la llave. A la fecha se sigue debiendo la misma cantidad a los bancos luego de casi una década, y los intereses pagados (40 mil millones de pesos), más los que se seguirán devengando hasta 2048 en el mejor de los escenarios, provocarán que se multipliquen los precios originales de las obras financiadas con créditos, y aquello a la larga se convertirá en el peor negocio de la historia contemporánea en la entidad.



Hoy, como alternativa, el Estado no puede solicitar créditos a largo plazo pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se lo prohíbe.





Cortita y al pie



Por si faltaba algo, entes federales, estatales y municipales por igual están dejando de actualizar información pública de oficio en los términos establecidos, y ya no responden asertivamente vía transparencia. Eso representa que 2020, además de todas las dificultades, pinta para ser un año completamente opaco en rendición de cuentas, aprovechando mañosamente las circunstancias.







La última y nos vamos



Aunque no todo es negativo, ya que indirectamente nos estamos dando un respiro como sociedad. Menos coches circulando innecesariamente debido a la contingencia sanitaria generan un aire más limpio, y la mano del hombre lejos de las montañas en estas fechas ocasionará menos incendios forestales como de costumbre. En una zona semidesértica de recursos naturales limitados el medio ambiente descansa de nosotros, sus depredadores, así sea por obligación. Buena noticia.