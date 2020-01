03 Enero 2020 04:05:00

2020: que sea un buen año

En una reciente encuesta de Grupo Reforma, 51% de los mexicanos piensa que en 2020 la economía de su hogar será mejor que en el año pasado. Vamos a pensar positivo y compartiremos ese deseo, ya que con ser pesimistas no ganamos nada.



Como lo dijimos en la ocasión previa, un servidor les desea un muy feliz año 2020, que haya mucha salud, de la buena y si se les atraviesan unos “drinks”, qué más, verdad. Esperemos todos que este ya famoso 2020 sea un año redondo y completo para todos.



El año que iniciamos será uno interesante; es, por ejemplo, un año olímpico, pues serán en Tokio los juegos de verano. ¿En qué otro momento puedes emocionarte por el voleibol de playa o las competencias de clavados? Los juegos del 2020 contarán con cinco nuevos deportes: karate, beisbol, softbol, skate, escalada deportiva y surf, así como nuevos eventos en categorías ya establecidas y en una ciudad poderosa en tecnología y cultura como Tokio, los juegos serán todo un acontecimiento.



En el otro extremo, tendremos justo después de los Juegos Olímpicos elecciones presidenciales en Estados Unidos, que se espera que sean álgidas y ríspidas, pero quizá no tan sorpresivas como muchos piensan o creen.



La elección presidencial 2020 de Estados Unidos sigue siendo un momento importante en la historia del país y nos afectará a todos.



Además del evento principal, 11 estados celebrarán elecciones de gobernador este año, por lo que existe la posibilidad de que el tejido de Estados Unidos pueda cambiar significativamente en un periodo muy corto.



Este es el año en que finalmente se alinea el cosmos del futbol. El Campeonato de la UEFA se disputará en toda Europa a mediados de este año, culminando en un juego final en el estadio de Wembley, en Londres, en julio.



En Sudamérica, la Copa América se tomará el continente al mismo tiempo. Estos dos grandes campeonatos internacionales no suelen caer en el mismo año (aunque lo hicieron en 2016), pero en el futuro ocurrirán simultáneamente cada cuatro años.



Probablemente algunos de ustedes vieron la película El Campo de los Sueños, con Kevin Costner. Pues bueno, según algunas informaciones, el 13 de agosto será cuando los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago se reúnan en medio de un campo de maíz en Dyersville, Iowa, para un juego especial inspirado en dicha pelicula. El campo incluso se encuentra cerca del sitio del set original de la película. Ocho mil fanáticos experimentarán el esplendor rural completo en persona, un juego de beisbol para no perdérselo.



Aquí más cerca, el Gobierno de la 4T inicia el año con dos grandes retos:



1.- Cómo echar a andar la economía, y...



2.- Frenar la creciente inseguridad que azota a muchas de las comunidades del país.



Y arreglar el pleitito que traen con Bolivia, de entrada también.



En el estado, este año se llevarán a cabo elecciones para elegir un nuevo Congreso estatal, además este 2020 marca la mitad del trabajo de la actual Administración estatal, que encabeza el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís. No nos queda más que darle y trabajar por nuestro estado y por nuestras familias.



Recuerde amable lector, iniciamos una nueva década y como dice un viejo refrán: somos los únicos creadores de nuestro propio destino, ¡Feliz año 2020!







Punto y aparte



Las bolsas de plástico dirán adiós por completo en 2020, ya que la norma que las prohíbe entrará en vigor el 16 de enero.



El 17 de diciembre de 2018, el Congreso del Estado aprobó una reforma de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado para restringir la venta, facilitación y obsequio de bolsas y popotes plásticos en supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares.



El ordenamiento fue publicado el 15 de enero de 2019 en el Periódico Oficial del Estado, por lo que, de acuerdo con el primero transitorio, entrará en vigor el próximo 16 de enero de 2020, aunque no definitivamente, pues aún se permitirán tales objetos hechos de materiales biodegradables durante ocho meses más.



Una buena medida que en su momento impulsó el entonces diputado federal y hoy secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, hoy ya es una realidad en nuestra entidad.



Buen fin de semana, ¡ánimo!