12 Febrero 2020 04:07:00

4T vs INE

El presidente López Obrador, no oculta su animadversión hacia el Instituto Nacional Electoral. Considera a los consejeros miembros de una “burocracia dorada”, pero que ahora van “para fuera” (23.11.19). Cuando se presentó una denuncia contra su Gobierno por un presunto uso electoral de programas sociales, respondió: “Vámonos respetando, no somos iguales, que no me confundan, eso sí calienta. Nosotros venimos de una lucha donde padecimos de los fraudes de Estado” (28.9.19).



La animadversión del Presidente la buscan multiplicar los portavoces del régimen. La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, lanzó un tuit contra Lorenzo Córdova en que pidió al consejero presidente sea “valiente” y escuche al único consejero del INE que “hoy nos representa a todos los mexicanos”, José Roberto Ruiz Saldaña, por su “valor y dignidad” al votar contra la ratificación del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. Es paradójicamente el mismo consejero que descalificó en 2015, cuando fue acusado de hostigamiento sexual con el comentario: “Finísimas personas las del INE: racistas, clasistas, defraudadores, acosadores”.



Enrique Galván Ochoa, quien escribió el prólogo del nuevo libro del presidente López Obrador y es miembro de la comisión de la Constitución Moral, lanzó una amenaza en Twitter contra Córdova: “Van por ti @lorenzocordovav No vas a escapar.. [puntuación original]”.



Hay razones para cuestionar la ratificación de Jacobo como secretario ejecutivo del INE. Tendrá un ejercicio de 18 años cuando concluya el nuevo período, lo cual no es ilegal por un tecnicismo: el INE es una institución distinta al IFE, donde Jacobo ocupó el mismo puesto. La ratificación, sin embargo, sí se adelantó, ya que el mandato no concluía hasta el 10 de abril. Al hacerla en febrero, Córdova evitó que los cuatro nuevos consejeros que deben entrar en funciones el 4 de abril participaran en el proceso.



Los nuevos consejeros serán seleccionados por una mayoría de dos terceras partes de los diputados. En el pasado, la falta de mayorías obligaba a hacer acuerdos entre los partidos, lo que generó un Consejo General saludablemente diverso. Hoy Morena y sus aliados tienen casi la mayoría calificada, por lo que es muy probable que veamos designaciones, como en otros organismos autónomos, definidas 90% por lealtad al Gobierno y 10% por capacidad.



El consejero presidente del INE ha advertido de los riesgos: “Ojalá no se asuman como correas de transmisión –le dijo a Salvador García Soto–. Eso ya ha pasado. Vemos casos en los que, casi sin empacho, alguien se asume como si estuviera representando intereses de parte y yo creo que eso va en contra de lo que son los principios constitucionales de independencia, autonomía, de objetividad”.



La designación de Jacobo fue aprobada en el Consejo General por ocho votos contra tres y con el respaldo de cinco de siete partidos políticos. Es claro que busca evitar que los cuatro nuevos consejeros impongan a alguien sin el conocimiento técnico ni la imparcialidad que el INE requiere. Quienes cuestionan a Jacobo, sin embargo, olvidan que fue el secretario ejecutivo de la elección que le dio el triunfo a AMLO en 2018.



La mayoría gobiernista en la Cámara de Diputados, tiene el poder para nombrar a consejeros que respalden ciegamente al régimen. Pero sería un error ético y político. Rompería el principio de imparcialidad del árbitro electoral. Restaría credibilidad a las elecciones.





Cachitos obligatorios



El Presidente cenará con empresarios importantes para pedirles que lo ayuden a distribuir 4 millones de boletos de la rifa del avión en que no se entregará avión. Los empresarios seguramente obligarán a sus empleados a comprar cachitos.