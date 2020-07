26 Julio 2020 03:10:00

5 Manantiales

Buen día .Covid-19 al alza en la región de los Cinco Manantiales con un acumulado de 140 casos positivos y la pandemia podría multiplicar la cantidad de contagios de no aplicar las medidas correspondientes la propia comunidad, resultaría ocioso enumerar las acciones preventivas las cuales de llevarse a cabo estrictamente, desinflaría la estadística de casos activos y defunciones.



Hace justamente 1 mes que los trabajadores mineros de la zona de los Cinco Manantiales con epicentro en Nava, efectuaron el bloqueo de la Carretera Federal 57, no hubo respuesta, y de plano el 17 de julio les notificaron el cierre definitivo de la Unidad Micare de Minera del Norte, la cual el 19 de junio registró la cancelación de compras de carbón por Comisión Federal de Electricidad.



¿Reabriría Micare?



Sin embargo, los trabajadores carboneros dicen que saldrían ganando en caso de reapertura de Micare con nueva administración porque continuarían con empleo y además tendrían el finiquito en sus bolsillos, esta semana entrante se consumarían las bajas de los 878 con excepción de 258 que integrarán cuadrillas de mantenimiento y recuperación de bienes valiosos.



Dicen que Comisión Federal de Electricidad tiene reservas de carbón térmico hasta octubre próximo, y luego en caso que no reabra Micare tendrían que importar carbón a precios estratosféricos, no sería nada raro ya lo están haciendo en las plantas de Petacalco, Guerrero, a un precio de 2.5 dólares más caro que la producción nacional, la Cuarta Corrupción es capaz de eso y mucho más.



Acereras asiáticas



Y por otro lado en lugar de impulsar la producción de acero en México aprovechando el T-MEC, con todo y la pandemia que ha destruido bastante, resulta que Graciela Márquez, secretaria de Economía en la Cuarta Corrupción dice que están tratando de convencer a siderúrgicas asiáticas para que se instalen en México.



Dijo ella textualmente, así; “En el caso de acero es donde vemos más oportunidad, lo que le queremos mostrarle a las empresas son las oportunidades que se abren con este aumento en los requisitos de contenido regional’. La mayoría de la gente piensa que esa mujer ni siquiera en fotografías conoce las plantas siderúrgicas.



Esas compañías asiáticas a las cuales estarían intentando convencer serían POSCO de Corea del Sur muy conocidos en Altos Hornos de México, Nippon Steel Corp. y Mitsubishi Corp. de Japón, y Ternium, sobre invertir en México para producir acero para el sector automotriz.



Producción en picada



En junio la producción de acero en México sobrevive de milagro, no hay inversión y todos los sectores de la industria están en parálisis, cayó 21.5 por ciento, se desplomó y es que en junio de 2020 la producción fue de 1.13 millones de toneladas de acero líquido, y en el mismo mes de 2019 fue de 1.44 millones, una diferencia de 21.5 por ciento.



Otra estadística desfavorable es que en México de enero a junio de 2020 se produjeron 8.16 millones de toneladas equivalente a un 15.8 por ciento menos respecto al mismo período de 2019 cuando fue de 9.69 millones de toneladas. La producción mundial de acero fue de 148.3 millones de toneladas en junio de 2020, una caída de 7 por ciento en comparación con junio de 2019.



Ya que andamos con el T-MEC, Estados Unidos produjo 4.75 millones de toneladas en junio, 34.5 por ciento menos, mientras que Canadá 750 mil toneladas el mes anterior, 30.8 por ciento, en picada pues la producción de acero. Brasil produjo en ese mes 2.1 millones de toneladas, una baja de 27 por ciento, y Argentina 241 mil toneladas, 41.5 menos.



Hasta mañana