01 Agosto 2020 03:10:00

57 millones a Guadiana

Buen día. La corrupción y red de complicidades entre el senador multimillonario Armando Guadiana y Comisión Federal de Electricidad cruzó el Atlántico, y fue consignada en su edición por el periódico El País, el más importante e influyente de España. Un conflicto de interés a simple vista que niega pese a la magnitud y enormes dimensiones.



Guadiana es presidente de la Comisión de Energía del Senado de la República, trampolín que catapultó sus negocios con CFE por la friolera de 57.9 millones de pesos, es únicamente de entrada, de enganche al mercado de pillerías de la Cuarta Corrupción.



Por supuesto que les pagará a sus trabajadores un salario miserable sin prestaciones, pero al igual que todos los sinvergüenzas jura y perjura que no es cierto, y ni señales que intervenga la Secretaría de la Función Pública aunque sería ocioso porque recientemente exoneró al jefe de la corrupción Manuelito Bartlett de sus inagotable catálogo de actos delincuenciales.



Flash back al año 2011 cuando el jefe de los pillos Betín Moreira quien había obtenido licencia a la gubernatura llegó a Saltillo y los reporteros lo cuestionaron respecto a la ilegal mega deuda de 36 mil millones de pesos adquirida con papeles falsos, y entonces puso cara de asombro a lo extremo, abrió las fauces lo más que pudo y exclamó; ¿A pocooo? ¡¡¡no sabíaaaa!.



Los reporteros estallaron en hilaridad sin freno por el cinismo de ese tipo, y ahora también Armando Guadiana finge demencia, y por cierto en redes dicen que tanto dinero que tiene lo obtuvo gracias a la corrupción de los gobiernos priistas donde fue cómplice durante décadas.



Vendepatrias



Incomoda a los Cinco Manantiales que a los productores de la Región Carbonífera les pidieron el carbón en CFE hasta diciembre, y dicen que es preocupante porque entonces Micare no reabriría en caso de una asociación de Grupo Villacero en septiembre, y también pone a pensar a la gente que los rufianes de la corrupción contemplan comprar carbón en el extranjero aunque resulte más caro.



No sería nada raro tomando en cuenta que la Cuarta Corrupción en lugar de comprar medicinas en México la van a comprar en el extranjero, de la misma forma que lo están haciendo en las plantas de Comisión Federal de Electricidad en Petacalco, Estado de Guerrero.



El carbón extranjero lo compra CFE desde Australia y Asia a 4.50 dólares el millón de unidades energéticas mientras que el carbón nacional lo pagan a 2.76 dólares, desgraciando las fuentes de empleo de los mexicanos. O como en octubre pasado cuando los vendepatrias regalaron 60 millones de dólares a Honduras mientras que a los mexicanos ni un cubre boca.



Inspectores corruptos



Parece que a los inspectores de Protección Civil Municipal ya les dieron su cariñito en Citibanamex porque ayer, no obstante que fue quincena y fecha de pago a los pensionados, había gente haciendo fila sin cubre boca, y las empleadas del banco les abrían la puerta sin ningún problema, no hubo vigilancia.



Lo más seguro es que esos desleales desempleados ya recibieron su cariñito, su cachetadita, con tal de que no estuvieran jorobando, que casualidad que siendo día último no acudieran a echar un vistazo, y el único que estaba ahí era la Patrulla Ecológica a cargo del buen Javier García Castro pero únicamente acomodaban sillas y repartían vasitos con agua helada.



Que la segunda semana de este mes de agosto llega AMLO a Saltillo y al respecto el Sindicato Democrático afirma que no descartan una audiencia en momentos que la Región Centro enfrenta la peor crisis de su historia, y donde urge una unidad para superar las adversidades sanitarias y económicas.



Hasta mañana